Recidivista ujížděl policii, boural a zranil spolujezdkyni

Událost se stala v noci na sobotu. Policisté chtěli zastavit v Praze 8-Čimicích osobní auto. Řidič ale začal ujíždět ulicemi Střížkova a Proseku.

„Několik křižovatek projel na červenou a jeden úsek dvouproudové silnice projel v protisměru,“ popsal bezohlednou jízdu policejní mluvčí Jan Daněk. Od prchání jej neodradilo ani to, že v autě má další dva lidi.

Když se chtěl vrátit zpátky do správného směru, nezvládl řízení a asi v 80 kilometrové rychlosti narazil do stromu. Policisté hned běželi k posádce, aby zjistili, jak je na tom. „Řidič a muž ze zadního sedadla byli relativně v pořádku, ale spolujezdkyně byla zaklíněná pod palubní deskou. Zraněnou ženu opatrně vytáhli z vozidla a poskytli jí první pomoc do příjezdu záchranářů,“ dodal Daněk.



„Ošetřili jsme 26letou ženu a 39letého muže. Žena měla otřes mozku a úraz v obličeji, muž měl pohmožděný hrudník. Oba jsme převezli do nemocnice,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Osmatřicetiletého řidiče policisté na místě zadrželi. „Zjistili, že má vylovený zákaz řízení všech motorových vozidel a má bohatou trestní minulost násilného a majetkové charakteru,“ uvedl Daněk s tím, že řidič se odmítl podrobit testu na drogy.

V autě našli policisté věci, které nejspíš pocházejí z trestné činnosti. „Jednalo se například o přední světlomety ze Škody Octavie, autorádia a nářadí. Jestli byly věci skutečně odcizené a policisté narazili na vozidlo, které právě jelo z loupeživé výpravy, budou nyní zjišťovat kriminalisté,“ upřesnil Daněk.

Jisté ale už nyní je, že řidič je podezřelý z ublížení na zdraví z nedbalosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, za což mu hrozí až dva roky vězení.