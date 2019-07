Před 600 lety létali radní z oken. Praha si připomíná slavnou defenestraci

I když defenestrace fakticky znamenala začátek občanské války, jde o jednu z významných událostí, jejíž kulaté výročí stojí za pozornost.

„Praha 2 si je samozřejmě vědoma toho, co defenestrace zažehla, a rozhodně nehodláme tuto historickou událost nijak interpretovat. Bylo by však chybou si takto významné výročí nepřipomenout. Chceme obyvatelům i návštěvníkům městské části zpestřit prázdninový den návratem do středověku,“ uvedla v tiskové zprávě starostka Prahy 2 Jana Černochová.



K vidění zde bude husitské ležení nebo dobové tržiště se stánky a ukázkami řemesel, stejně tak dílny pro děti i dospělé. Vystoupí také historické hudební a taneční skupiny, připraveny budou i ukázky husitských zbraní nebo divadelně-šermířská vystoupení.

Celý program pak vyvrcholí ukázkou samotné defenestrace. Na akci dorazí novoměstský purkmistr Jan Podivínský s konšely, na pódiu se setkají se současnými radními Prahy 2 v čele se starostkou Janou Černochovou.

Společně přejdou k Novoměstské radnici, kde se Podivínský s konšely stanou aktéry divadelního ztvárnění defenestrace v podání Plzeňského Landfrýdu.

Diváci tak budou svědky bitky před branou Novoměstské radnice, kázání Jana Želivského i dohadů Podivínského se Žižkou. Scénu uzavře reálné „vyoknění“ šesti konšelů z Velkého sálu radnice v 18 hodin.