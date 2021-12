Neetické, odsoudila univerzita chování sexuchtivého profesora. Učí dál

„Komise konstatuje, že jednání obou zúčastněných osob bylo ve vztahu k univerzitě a jejím principům neetické, protože nejenže narušilo osobní čest a dobrou pověst samotných zúčastněných, ale také, a především, dobré jméno celé ČZU a vysokoškolského prostředí v ČR, a to tím více, byla-li jedna z těchto osob v pozici pedagožky/pedagoga, tedy osoby, u které se předpokládá vysoce mravní působení formující vzory etického jednání,” stojí v oficiálním stanovisku, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Jedná se o akademické pokárání. Podle mluvčí univerzity Karly Mráčkové nemá etická komise pravomoc trestat, například výpovědí z pracovního poměru. Pedagog však podle ní již není vedoucím kvalifikačních prací studentů a doktorandka studuje za dohledu jiného školitele.

„V tuto chvíli vedení univerzity s právníky zvažuje další pracovně-právní kroky směrem k pedagogovi/pedagožce a současně vedení příslušné fakulty řeší další kroky směrem ke studentovi/studentce,“ sdělila iDNES.cz Mráčková.

Univerzita odmítla ve svém vyjádření specifikovat pohlaví obou osob s tím, že chce důsledně eliminovat jejich možnou identifikaci, protože „nepovažuje za etické vystavovat je dalším stresujícím podnětům“.

Když se letos v létě dostaly detaily případu na veřejnost, reagovala škola poměrně ostrým prohlášením. „ČZU zásadně odmítá sexuální i jiné zneužívání vztahu mezi pedagogem a studentem a hodlá tyto projevy velmi přísně řešit,“ uvedla tehdy v tiskové zprávě.

Univerzita dále zdůraznila, že pokud etická komise zjistí v případě profesora zneužití jeho pedagogické role ve vztahu ke studentce, hodlá uplatnit „velmi striktní pracovně-právní opatření“.

„Současně se disciplinární komise příslušné fakulty bude zabývat výrokem soudu, že doktorandka v některých částech své výpovědi lhala,“ dodala škola v tehdejším prohlášení.

Etická komise dosud neprostudovala rozsudek, který profesora zprostil obžaloby ze znásilnění a který zároveň popisuje jeho sexuální chování k doktorandce, stejně jako její –⁠ podle soudu –⁠ nevěrohodnou výpověď. Mluvčí univerzity sdělila, že ani jedna strana, tedy profesor i doktorandka, neumožnila komisi do soudního rozhodnutí nahlédnout.

„Kdybychom tuto možnost měli, lze připustit, že by stanovisko mohlo být jiné (protože bychom měli jiné informace) a nemuseli jsme vycházet z médií a z narativů zúčastněných,“ vysvětlila Mráčková.

Univerzita mohla sama o předmětný rozsudek požádat soud a to podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z jejího vyjádření nevyplývá, že by se o to pokusila.

Soud ženě neuvěřil

Mladá íránská vědkyně okouzlila pražského profesora v průběhu roku 2019. Komunikovali spolu na dálku prostřednictvím internetu. Žena toužila po dalším vzdělání na některé z evropských vysokých škol. Volba nakonec padla na Prahu a Českou zemědělskou univerzitu. Profesor měl být jejím školitelem.

Ještě před příletem ženy do České republiky však začal jejich „vztah“ dostávat jiný rozměr. Pedagog měl zjišťovat, jestli má přítele a je panna, poslal jí fotku svého penisu a dokonce před ní během videohovoru masturboval, což si budoucí doktorandka jako důkaz nahrála.

Cizinka tvrdí, že jí to bylo nepříjemné a na sexuální chování muže se snažila nereagovat. Zásadní pro ni prý bylo dostat se do Prahy a začít studovat, pak chtěla požádat o změnu školitele.

Podle profesora byl jejich vztah přes počítač „oboustranně intimní“ a plánovali společnou budoucnost včetně svatební cesty. Se svou tehdejší partnerkou se chtěl údajně rozejít.



Krátce po příletu –⁠ začátkem listopadu 2019 –⁠ odvezl učitel Íránku za Prahu a tam s ní měl pohlavní styk. On tvrdí, že šlo o noc plnou lásky, ona ho obvinila ze znásilnění.

Podle učitele se mu žena chtěla trestním oznámením pomstít za to, že se s ní vyspal a připravil ji o panenství. Druhý den jí totiž oznámil, že s ní nemůže mít vztah, protože je jeho filipínská přítelkyně těhotná.

Hlavní líčení u soudu bylo emotivní. Íránka se během výpovědi zhroutila a musela ji ošetřit lékařka. Profesor si například v rámci obhajoby přinesl různě velké dřevěné špalíky a na tom největším demonstroval velikost svého penisu.



Soud nakonec Íránce verzi o znásilnění neuvěřil. Podle předsedy senátu v některých částech své výpovědi lhala. Při vyhlašování zprošťujícího rozsudku profesor málem zkolaboval. Podrobněji se průběhu soudního jednání věnuje tento článek.

Pedagog trvá na tom, že se ničeho nezákonného nedopustil. Pokud by mu univerzita dala výpověď, lze očekávat, že by se proti vyhazovu bránil žalobou.