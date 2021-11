Kapr, či kouzelná hůlka? Posílání fotek penisů se stalo novodobým exhibicionismem

Jedná se o častý fenomén, setkala se s ním téměř každá dívka či žena, která se někdy zaregistrovala na online seznamce. „Pamatuju si to ještě z dětství, kdy mi bylo tak deset let. Měla jsem profil na Lidé.cz, kde jsem si psala s kamarády ze školy. Doteď si ale vzpomínám, jak jsem křičela, když mi jednou ve zprávách přistál něčí penis. Bylo to nechutné chlupaté přirození, ze kterého by se každému leda tak zvedl žaludek,“ popisuje pětadvacetiletá Karla jednu ze svých prvních zkušeností.

„Kohokoli se zeptáte, tak vám řekne, že minimálně jeden nevyžádaný dickpic dostal. Často se o tom bavíme s kamarádkami a děláme si z těch fotek legraci. Neznám ani jednu, které by fotografie nějakého růžového slizkého penisu přišly přitažlivé,“ dodává.