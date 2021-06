Znásilnil mě za Prahou, tvrdila doktorandka z Íránu. Soudy profesora očistily

Totožnost univerzitního profesora redakce zná, ale záměrně neuvádí jeho jméno, iniciály, ani název vysoké školy, na které působí. Po Krajském soudu v Praze se obžalovaného muže zastal tento týden i odvolací soud.



Jak potvrdila jeho mluvčí a jak také vyplývá z justiční databáze, Vrchní soud v Praze osvobozující rozsudek nad pedagogem potvrdil.



Podle obžaloby měl učitel znásilnit o čtrnáct let mladší doktorandku v noci na 2. listopadu 2019 u obce Lány-Vašírov na Kladensku, kam ji odvezl autem. Žena byla v té době v České republice teprve dva dny, do Prahy přiletěla na konci října.

„Zastavil na odlehlém místě nedaleko silnice a spolucestující studentku, jejímž byl školitelem, povalil na zadní sedadla a přes její hlasité slovní protesty a odstrkávání ji líbal v oblasti prsou a na těle, prováděl jí orální praktiky, částečně jí zalehl, držel v oblasti krku a za ruce, aby se nemohla bránit. Sám se svlékl, pronikl penisem do jejího přirození a po dobu nejméně pěti minut na ní prováděl vaginální styk, kterým jí způsobil oděrky pochvy a hluboké deflorační trhliny hymenu,“ uvedla státní zástupkyně.

Doplnila, že toto jednání vedlo u ženy k vážné posttraumatické stresové poruše.



Íránka loni v listopadu před soudem při konferenční výpovědi z jiné místnosti opakovaně plakala. „Chtěla jsem se bránit, ale nemohla jsem, necítila jsem ruce. Pořád tlačil, chtěl do mě vniknout svým přirozením,“ překládal tlumočník její slova.



Po dotazu předsedy senátu, jaké oblečení měli oba na sobě, začala hluboce dýchat a přestala reagovat. Soudce přivolal k ženě přítomnou lékařku. Ta konstatovala, že svědkyně není schopna další výpovědi. Její zmocněnec uvedl, že klientka podobným způsobem zkolabovala už dříve při výslechu na policii.

Pedagog odmítl, že si pohlavní styk na ženě vynutil násilím. Trval na tom, že k němu došlo po jejich vzájemné domluvě.



„Říkala, že mě miluje a že by s nikým jiným nespala, jen se mnou. Byla to noc plná lásky a objetí. Došlo k jednomu kopulačnímu pohybu, pak jsem to ukončil, protože ji to bolelo. Říkala, že by ráda pokračovala příště,“ hájil se.



Íránku opakovaně označil za paranoidní lhářku, která trpí bludy. „Jediný důvod, proč tady teď stojím, je, že se mi chtěla pomstít. Kdybych s ní byl doteď, tak by to neudělala,“ uvedl profesor.



Podle svých slov druhý den ráno doktorandce oznámil, že s ní nemůže zůstat, protože je jeho filipínská přítelkyně těhotná. Íránka poté zkolabovala, tak ji odvezl do nemocnice.

Poškozená lhala, řekl soud

Předseda prvoinstančního senátu Robert Pacovský označil v lednu letošního roku důkazní situaci v projednávaném případu za velmi rozporuplnou, kdy proti sobě stojí dvě různé verze jedné události.



„Soud proto musí obezřetně vážit jak věrohodnost výpovědi obžalovaného, tak poškozené. Pokud se týká paní poškozené, tak musím konstatovat, že její věrohodnost soud vnímá jako podstatným způsobem oslabenou,“ uvedl.



Podle soudu žena prokazatelně lhala ohledně své komunikace s profesorem, která probíhala několik měsíců před jejím příletem do ČR.



„Z té komunikace i z výpovědí celé řady dalších osob podle našeho názoru naprosto přesvědčivě vyplývá, že nejenže obžalovaný poškozenou kontaktoval i zprávami osobní až intimní povahy, ale lze také uzavřít, že přinejmenším částečně mu toto chování bylo ze strany poškozené opětováno. Poškozená to nepopisuje pravdivě,“ řekl Pacovský.

Žena totiž tvrdila, že jí chování českého pedagoga bylo nepříjemné a snažila se na něj nereagovat, ignorovat ho, protože se chtěla na studium do Prahy dostat. Profesor jí například poslal fotku svého penisu nebo před ní měl po Skypu masturbovat.



„Pokud uvádí, že to vnímala jen jako vztah žačky a profesora a nechtěla s ním komunikovat o osobních věcech, tak se sama usvědčuje z nepravdy. Pokud by mu nesdělovala detaily ze svého intimního života, jak mohl vědět, že nikdy neměla žádnou zkušenost a že je ještě panna? Jak jí mohl psát, že stojí právě o její panenství?“ podivoval se soudce.



Jeho senát objevil v ženině výpovědi i další nepravdy a uzavřel, že „je to především poškozená, kdo podstatným způsobem znevěrohodňuje svůj projev“.

V nemocnici o násilí nemluvila

Z provedeného dokazování vyplynulo, že večer před údajným znásilněním Íránka své spolubydlící na koleji řekla, že bude přes noc s kamarády. Vzala si věci a odešla. Venku na ni v autě čekal profesor. „Počítala s tím, že s obžalovaným pojede z té koleje dál a že tam stráví noc,“ uvedl Pacovský.

Další den ráno, když zkolabovala a pedagog ji odvezl na ošetření, se podle soudu nechovala v nemocnici jako oběť sexuálního násilníka.



„Ani jeden ze dvou lékařů, kteří ji vyšetřovali, od ní neslyšel, že byla podrobena jakémukoliv násilí. Nejenže to od ní neslyšeli, ale žádné známky násilí na ní neshledali. V lékařských zprávách (ohledně jejího kolapsu) je uvedeno, že se dozvěděla, že její přítel čeká dítě s jinou ženou,“ připomněl soudce.

Jedním z těchto lékařů byl soudní znalec z oboru psychiatrie, který popsal, že byl přítomen tomu, když profesor přišel za Íránkou z nemocniční chodby a pohladil ji. „Svědek jednoznačně uvedl, že na ní neviděl žádné známky tenze nebo obavy z obžalovaného,“ řekl Pacovský.

Spolubydlící z koleje vypověděla, že Íránka poté, co se vrátila na pokoj, nehovořila o žádném násilí, ale o tom, že měla s někým sexuální styk a má z toho výčitky.



Cizinka údajné znásilnění nahlásila na policii o dva dny později. Na jejím těle nebyly v tu dobu nalezeny žádné známky intenzivnějšího násilí, jen několik drobných hematomů.



„Poškozená tu událost popisovala různým lidem různými způsoby. V jedné ze zpráv z psychiatrické hospitalizace se například uvádí, že ji bolí krk po škrcení. Ve své výpovědi však o škrcení vůbec nic neuvádí. Na jejím těle ani žádné stopy po škrcení nebyly zjištěny. Jedna ze svědkyň uvedla, že jí poškozená popisovala, že měla být dokonce svazována. Ani nic takového sama poškozená ve své výpovědi nikdy neuváděla,“ pokračoval soudce.



Podle něj nelze s jistotou uzavřít, že se skutek stal způsobem, jakým ho popisuje obžaloba. V případě pochybností musí soud rozhodnout ve prospěch obžalovaného, což se také stalo.



Při vyhlašování verdiktu se stojící profesor sesunul na lavici. Vypadalo to, že zkolabuje. Přivolání lékařské pomoci však odmítl a zbývající část rozhodnutí vyslechl vsedě.



Rozsudek je po přezkoumání vrchním soudem nyní již pravomocný. Pedagog, kterému hrozilo až 12 let vězení, může žádat od státu odškodnění za nezákonné trestní stíhání.

Íránská doktorandka podle dostupných informací na pražské univerzitě zůstala a ve studiu pokračovala s jiným školitelem.