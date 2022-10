Mladíci v Příbrami bezdůvodně napadli řidiče autobusu, má vážné zranění

Incident se stal minulý týden v Plzeňské ulici na autobusové zastávce Náměstí T. G. Masaryka.

Tam šel řidič autobusu po zastavení na zastávce zkontrolovat zadní část vozu poté, co uslyšel ránu, zřejmě po úderu kamenem. „Mladíků, kteří se tam zdržovali, se pouze dotázal, co to má znamenat. Ti jej však místo odpovědi velmi brutálně několikrát napadli pěstmi,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Otřesený pětašedesátiletý muž téměř okamžitě ztratil orientaci a upadl na zem. Podle lékařů v nemocnici, kde po útoku skončil, jsou jeho zranění těžká.

Policistům se naštěstí pachatele podařilo na základně zjištěných informací zanedlouho zadržet a předvést na policejní oddělení.

Oběma mladíkům, kterým je teprve 18 a 21 let, již kriminalisté sdělili obvinění ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví, v obou případech formou spolupachatelství.

Soud poslal staršího z pachatelů do vazby. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí od tří do deseti let odnětí svobody.