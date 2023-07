Nově instalované zastávky v Praze firma postupně demontuje, kvůli digitalizaci

Technologie hlavního města Prahy (THMP) už přes rok vyměňuje zastávky městské hromadné dopravy po celé Praze. Do konce letošního roku by měly být nové přístřešky na téměř 700 místech. Na několika z nich však vydržely jen chvíli a už zase zmizely. A to kvůli jejich plánované digitalizaci.