Praha vybrala firmu na výměnu zastávek, zaplatí jí až 110 milionů

Město začalo s výměnou zastávek koncem loňského roku, výměna potrvá zhruba dva roky. Původní zastávky vlastní firma JCDecaux, které magistrát neprodloužil smlouvu.

Celková cena jedné instalace činí podle společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) i s projektovými pracemi 150 až 180 tisíc korun. Na samotné přístřešky loni firma vybrala dodavatele, cena jednoho v běžném provedení je asi 350 tisíc korun včetně skel. Zatím společnost podle svého ředitele Tomáše Jílka dokončila zhruba 30 zastávek a dalších 30 je rozdělaných. Celkem se výměna týká asi 700 zastávek a stát má 834,8 milionu korun.

Na posledním jednání městského zastupitelstva kritizovali výměnu zastávek předseda klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop a mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. Práce se podle nich zpozdily a Chvojka uvedl, že město projekt nezvládá a JCDecaux se bude držet původního harmonogramu, který je ve smlouvě. To by znemožnilo přesun asi 170 zastávek, které město nestihne podle původního plánu vyměnit v prvním letošním čtvrtletí, do druhého čtvrtletí.

Jílek kritiku odmítl, zpoždění při výměně sice podle něj nastalo, ale bylo způsobeno dodavatelem, který zahájil sériové dodávky koncem ledna. Nic to podle něj nemění na uzavřené dohodě s JCDecaux, která s podobnými eventualitami počítala. THMP jsou podle něj na jaře schopné zpoždění dohnat, ale JCDecaux k tomu musí spolupracovat a zastávky předat.

Česká dceřiná společnost francouzské firmy JCDecaux provozovala stovky přístřešků v metropoli na základě smlouvy z roku 1994, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu.

Smlouva skončila koncem loňského června, vedení města již před tím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář. Na jeho podobu v minulosti město vypsalo designovou soutěž, prototyp poté nechalo umístit na Palackého náměstí. O nové zastávky by se v budoucnu měl starat dopravní podnik, ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.