Žhář ze stájí je ve vazbě. Byl zřejmě psychicky nemocný, říká majitel koní

Vzduch je cítit kouřem navzdory dešti, který už spláchl hromady prachu. Po rozbahněné cestě přijíždí auto, ze kterého vyskakuje vitální černovlasý muž v kožené bundě. Hádali byste mu stěží šedesát.

„Pojďte se schovat, ať nezmoknete,“ houkne sedmdesátiletý majitel jezdecké školy Josef Koudela a nasedá zpět. S rukama položenýma na volantu se rozhlíží po spoušti, kterou tu po sobě zanechal žhář. Stáje spálené k základům, ohořelé stromy. Osm mrtvých koní. A celková škoda ke čtyřem milionům korun.

„Tohle jsem tady budoval jedenáct let. A podívejte se. Za pár minut je to pryč,“ vypráví Josef Koudela děsivý příběh, avšak téměř bez emocí.

Chvílemi to působí, jako by mu ještě nedošlo, co se stalo. Když ale ukazuje v telefonu fotky svých osmi koní, z nichž dva vychovával od hříběte, zalesknou se mu oči.

„Říkali jsme jim normálně českými jmény, i když to byli německo–francouzští hřebci s rodokmenem. Tohle byl třeba Venca,“ usmívá se majitel nad fotografií pořízenou na příměstském táboře, které tu pro děti se svým synem pořádal. Mrtvá těla svých koní neviděl. Nechtěl. V telefonu pak uchovává i kamerové záznamy, které získal od svých sousedů. Je na nich muž, kterého kriminalisté den po založení požáru zadrželi.

„To vám ukázat nemůžu, nezlobte se,“ omlouvá se Koudela a rychle listuje dál.

Hořelo celkem třikrát

Žhář podle něj stáje zapálil kolem poledne. „Asi tam hodil sirku, nevím. Já jsem se to dozvěděl přesně ve 12:28. To už nikdy nezapomenu,“ pokračuje koňák a dodává, že podle policie měl muž trpět psychickými problémy.

Na největším pražském ostrově hořelo za poslední týdny třikrát. Muž přes policejní pásku ukazuje na asi půl kilometru vzdálený bílý dům, kde byli také ustájeni dva koně. Tehdy se hasičům podařilo plameny dostat pod kontrolu včas a zvířata přežila.

Při druhém požáru někdo zapálil hromadu pneumatik, které měl jejich majitel připravené na stavbu dráhy pro motokáry. Zasahovali jen lidé z Povodí Vltavy. Policie uvedla, že muže, který zapálil stáje, podezřívá i z dalších trestných činů. Jestli se jedná o další požáry, které na Císařském ostrově někdo založil během uplynulých dvou týdnů, neupřesnila.

„Jestli byl nemocný, tak za to nemohl. To se tak někdy stane,“ říká Josef Koudela.

Devětadvacetiletého muže, kterého policie stíhá kvůli založení požáru, poslal soud v pátek do vazby. „Detektivové muže obvinili z poškození cizí věci a týrání zvířat, v případě odsouzení mu hrozí až šestileté vězení,“ sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7 Iva Kaňáková.

Podezřelého muže zadrželi policisté minulý čtvrtek. Tehdy uvedli, že má zřejmě na svědomí ještě další trestné činy.

Majitel mezitím už plánuje, jak pod ohořelými stromy vybuduje nové stáje a pořídí nové koně: „Dělám to od dětství, tohle je můj život,“ uzavřel.