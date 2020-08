Hasiči bojují s ohněm: U Jíloviště hoří lesní školka, v Ďáblicích pole

„Požár jsme měli hlášený v 15:16. Hoří lesní školka v katastru obce Jíloviště či Černošice na Praze-západ,“ řekl iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Na místo vyrazily tři jednotky hasičů se šesti vozidly. Hoří na ploše 50 krát 30 metrů.

„Zatím je to bez zranění, výši škody zatím nevím, ale předpokládám, že když je to lesní školka, škoda by mohla vzniknout,“ dodal Svoboda.



Pražští hasiči vyjeli k požáru pole

V sobotu odpoledne vyjelo několik profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů společně s Vojenskou jednotkou letiště Kbely také do Řepné ulice v Praze k požáru pole.



Hoří na ploše 200 x 100 metrů. Hasiči zasahují pomocí 1 C proudu a tlakové vody. Hasí po obvodu požářiště, aby zamezili dalšímu šíření.