Na Žižkově hořel byt ve 4. patře, jeden člověk se nadýchal kouře

„Požár je pod kontrolou. Spolupracujeme s ZZSHMP. Na místě jsou zranění lidé, odvětráváme byt a chodbu domu,“ uvedli hasiči na svém Twitteru.

Podle videí pohltily plameny byt ve 4. patře řadového domu v ulici Jana Želivského. Požár hasiči dostali pod kontrolu za několik minut, následovalo dohašování a rozebírání ohořelých částí vybavení bytu, uvedl Kavka. „Příčina požáru a rozsah škod jsou v šetření,“ doplnil.

Záchranka na místo poslala speciální vůz Fénix, inspektora a posádku záchranářů.

Podle mluvčí záchranky Jany Poštové mu měřili hladinu oxidu uhelnatého. To je zdraví nebezpečná látka vznikající při hoření. Dorazil i policejní a hasičský vyšetřovatel.

„Celkem změřeny dvě osoby na hladinu CO, jedna žena ve věku 70 let byla k dalšímu vyšetření transportována do FNKV,“ doplnili pražští záchranáři na Twitteru.