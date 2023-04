Policie hledá dvojici cizinců. Podezírá je, že v Praze vykradli seniorkám byty

První případ se stal v Praze 7, kde dvojice nabídla seniorce pomoc s nákupní taškou. „Poškozená odmítla, nicméně podezřelým se nějak podařilo vzít z tašky klíče od bytu, a zatímco v klidu nakupovala, dvojice měla z jejího bytu odcizit šperky za 100 tisíc korun,“ popsal mluvčí.

K další podobné krádeži došlo o několik hodin později v Praze 5. „Seniorka otevřela dveře do domu podezřelé, která se dožadovala vstupu do jejího bytu, neboť jí mělo na balkon spadnout prádlo. Bohužel si seniorka neuzavřela dveře do bytu, během jejich komunikace do něj vnikl komplic a stejně jako v prvním případě si z bytu odnesl šperky za 100 tisíc korun,“ doplnil.

V obou případech se podezřelá žena domlouvala se seniorkami prostřednictvím překladače v mobilním telefonu, kam zadávala věty v angličtině. Kriminalisté zjistili, že oba údajní zloději přebývají v hotelích. Provozovatelé a zaměstnanci ubytovacích zařízení a další svědci mohou informace podat na tísňové lince 158.

Dvojice je podezřelá ze spáchání trestného činu krádež a porušování domovní svobody. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí dva roky vězení.