Tady máte šest tisíc a už to neudělám, sliboval policistovi opilý řidič

„Můžu se s váma nějak normálně dohodnout?“ zkoušel to hned na policisty řidič, který projel jednosměrku v protisměru a na světlech v Pelléově ulici po zastavení ze skútru málem spadl. „Jak to jako myslíte?“ opáčil policista. „Tak, jak to říkám, měl jsem to fakt 300 metrů,“ vysvětloval muž, který policistům nabízel šest tisíc, když celou věc „zametou pod koberec“.

„Z muže byl od začátku kontroly cítit alkohol, což potvrdila dechová zkouška s výsledkem bezmála 1,5 promile,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Šestatřicetiletý řidič se policistům přiznal, že před jízdou vypil několik piv. Sliboval, že když ho pustí domů, půjde si lehnout a nikdy už to neudělá.

Policisté hříšníka několikrát poučili a vysvětlili mu, že se dopustil trestného činu. Muž jim však opakovaně nabídl úplatek. „Právě jste se dopustil dalšího trestného činu podplácení, půjdete s námi,“ uzavřel nekompromisně policista.

Řidič byl na místě zadržen a k původnímu trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky mu tak přibylo i podplácení, za což může skončit až na šest let za mřížemi.