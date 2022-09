Opilá řidička nabourala do aut a zdi. Přestala, když už nedokázala řadit

Stotisícovou škodu napáchala opilá řidička na Sokolovsku, která uprostřed noci nezvládla manévry se svým vozem. Narazila postupně do zaparkovaného auta, zdi domu a ještě do dalšího vozu. Zastavilo ji teprve to, že nedokázala zařadit rychlost.