Očkovací maraton: dávku dostaly 4 tisíce lidí, pořadatelé chtějí rekord

Cílem je přitáhnout k očkování i mladší ročníky. Pořadatelé zároveň chtějí akci zapsat do knihy rekordů jako nejdelší nonstop očkování. Podle koordinátorky očkování z Městce Králové Lucie Drobík Kolářové je zájem o maraton velký a termíny zarezervované.

Týmy zúčastněných očkovacích center neodložily stříkačky s vakcínou po dobu minimálně 24 hodin. Nejdelší maraton plánuje právě očkovací místo v Městci Králové, kde akce začala v pátek v 8 hodin a skončit má v sobotu v 18 hodin.



„Čekáme, že do sobotního podvečera naočkujeme 850 lidí,“ uvedla v pátek odpoledne Drobík Kolářová. „Jde to podle našich očekávání, lidé ještě průběžně volají a ptají se, jestli by nemohli přijít, protože třeba někde jinde čekají dlouho nebo registraci nemají,“ dodala.



Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Noc očkování. Úžasný projekt nemocnic v Nymburku, Městci Královém a Dobřichovicích. Cílem je podpořit očkování 16+, což se daří, očkovací maraton přilákal díky výborné organizaci a práci zdravotníků již 4 tisíce lidí. Dnes časně ráno v očkovacím centru Nymburku. Děkujeme.

Do maratonu se zapojila také očkovací centra v Dobřichovicích u Prahy a Nymburku, Beroun se připojil formou půlmaratonu. Ve středních Čechách je 22 velkokapacitních očkovacích míst. Fungují od ledna v závislosti na dodávkách vakcín.