Soukromý pražský ohňostroj vyjde na 250 tisíc, uctí Gotta i Nekonečného

Spolek Ohňostroj pro Prahu, který letos novoroční ohňostroj organizuje místo magistrátu, nakonec ve veřejné sbírce vybral 275 tisíc korun. Většina peněz bude použita na nákup petard, zbytek si spolek nechá na další akce.

„Na odpaliště se začne pyrotechnika navážet až ve středu dopoledne. Nákup vyšel na 250 tisíc korun, zbytek financí využijeme na další činnosti spolku,“ řekl předseda spolku Jan Šaršoun, který do sbírky osobně přispěl sto tisíc korun.



Ohňostroj s názvem Božská Praha začne 1. ledna v 18 hodin, střílet se bude z bastionu mezi parkem Folimanka a Ztracenka.

Show potrvá celkem 12 minut a 20 sekund. Lidé ji mohou pozorovat například z piazzety u Kongresového centra, kde bude rozmístěna i hudební aparatura.



Hudební doprovod bude složen z písní tří interpretů. Pyrotechnickou show zahájí píseň Být stále mlád od Karla Gotta, který zemřel letos v září. Dále od něj zazní písně Hej, páni konšelé a Lady Karneval ohňostroj završí.



Ohňostrůjci také věnují vzpomínku v březnu zesnulému showmanovi Danielu Nekonečnému s písní Hafanana. Ohňostroj doprovodí i píseň Jiřího Korna Soudce z filmu Kvaska.

Místa, odkud bude podle pořadatelů na ohňostroj vidět.

„Použijeme mimo jiné efekty, se kterými jsme vyhráli letošní Mezinárodní ohňostrojný festival v Hannoveru,“ dodal designer novoročního pražského ohňostroje Martin Peter. Ten doposud vytvořil pět novoročních ohňostrojů organizovaných pražským magistrátem.

Vedení Prahy se však letos rozhodlo místo ohňostroje uspořádat videomapping na Národní muzeum. Akce nazvaná “My, Praha“ bude rozdělena na sedm obrazů, které mají být propojeny společným motivem života Pražanů.

Za desetiminutovou show, také doprovázenou hudbou, magistrát utratil dva miliony korun. Na rozdíl od ohňostroje bude mít videomapping tři projekce. První začne na Nový rok v 18:15, další v 19:15 a poslední o hodinu později.

Druhá projekce u opery

Další videomapping se uskuteční na budově Státní opery k jejímu slavnostnímu znovuotevření.

Řidiči musejí s částečným omezením na magistrále počítat od prvních hodin roku 2020 v úseku od parkoviště před Fantovou kavárnou po Václavské náměstí.

Na Nový rok od 00:00 do 04:00, 2. až 4. ledna od 21:00 do 24:00 a 5. ledna od 17:00 do 21:00 budou uzavřeny dva jízdní pruhy při budově Státní opery, provoz bude sveden do dvou zbývajících pruhů.

V neděli 5. ledna od 16:00 do 24:00 bude navíc uzavřeno parkovací stání před budovou Státní opery a přilehlý jízdní pruh.