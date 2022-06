Filmaři oblíbená věznice se bourá, petice za její záchranu už nic nezmění

Šanci zastavit bourání objektu z roku 1928 už ale nemají. Investor začal postupovat rychle a demolici před týdnem zahájil. Věznice už nemá okna a doslova před očima mizí střecha.

Zbourán byl i hlavní vstup do budovy, kde dříve seděli strážní. Na dvoře věznice jsou velké modré kontejnery a hromady suti, která se bude postupně odvážet.

„Demolici jsme naplánovali na období letních dovolených a školních prázdnin, abychom co nejméně zatížili okolní obyvatele, práce již začaly a hotové budou do konce srpna,“ uvedl Pavel Vecán, jednatel společnosti Swietelsky Real Estate. Právě tato společnost celý areál vlastní a získala pro demolici káznice potřebná povolení.

Magistrát nic dělat nemohl

To se nelíbí kritikům, podle kterých tím Mladá Boleslav ztrácí část své historie.

„Určitě magistrát nebo stavební úřad mohly zasáhnout. Nechaly to ale být,“ kritizuje jedna z iniciátorek petice, obyvatelka Mladé Boleslavi Alice Mrštinová. „Mrzí nás to, byla to součást historie města. Z minulosti Mladé Boleslavi už skoro nic nezbude, jen kousek Starého Města. Také je škoda, že už se ve věznici nebudou natáčet žádné filmy, přítomnost filmařů měla své kouzlo,“ říká Mrštinová.

Podle mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárky Charouskové ale demolici nešlo zabránit. Budova je v soukromém vlastnictví, a přestože má pohnutou minulost, nikdy nebyla chráněnou památkou.

„Magistrát města nemá absolutně žádné prostředky k tomu, jak cokoli dovolit či zakázat, je to zcela v režii stavebního úřadu. Pokud objekt splní náležitosti a žadatel doloží všechny věci, které jsou potřeba, tak stavební úřad nemá jinou možnost než demolici povolit,“ vysvětluje Charusková.

Věznici nahradí 200 bytů

Věznici nahradí moderní bytový dům se zhruba 200 byty, parkováním a komerčními prostory. V prostranství pak vznikne parčík a investor na své náklady opraví přilehlé školní hřiště. Vše má být hotové do tří let, tedy v roce 2025.

„Ačkoli občanské iniciativy chápu, jsme v centru města a věznice, takovýto temný objekt, do centra města nepatří. Myslíme si, že pro veřejnost bude větším přínosem mít tady bydlení, občanskou vybavenost jako kavárny a obchodní plochy,“ říká Pavel Vecán s tím, že investice dosud za zdí uzavřenou část města otevře veřejnosti. „Areál bude otevřen a zprůchodněn od Viničné k Jičínské ulici,“ říká Vecán.

Budova podle něho byla zchátralá a předělání rozlehlého objektu, který byl uzpůsoben jako věznice, tedy s typickými chodbami a celami, by bylo velmi náročné.

„Objekt vznikl jako vězení roku 1928 a sloužil tak do roku 1955,“ vysvětluje Pavel Vecán. Například v roce 1948 tam dokonce v jednom roce sídlila mladoboleslavská Státní bezpečnost (StB). „To byly roky, kdy se v mladoboleslavské věznici děly ty nejhroznější věci, jaké si lze představit. Máme doloženo, že tam došlo k několika popravám,“ říká historik Jiří Bartoloměj Sturz.

Věznici připomene 3D model Pro uchování podoby bývalé mladoboleslavské věznice budoucím generacím nechal investor celou budovu pečlivě naskenovat kvůli vytvoření detailní vizualizace a 3D modelu. Na něm si ji budou moci zájemci v budoucnu připomenout. Zároveň některé prvky původního stavení investor přenese do nových budov a v jejich přízemí se také objeví připomínková plaketa o historii místa.

Následně do revoluce tam fungoval archiv ministerstva vnitra. Po revoluci přešel objekt pod ministerstvo spravedlnosti, které pro něho hledalo využití, ale to se nepodařilo. Stát proto podle dostupných informací tehdy za 20 milionů korun prodal celý areál soukromému vlastníkovi. Ten bývalou věznici roky nabízel a pronajímal filmovým produkcím.

Areál byl mezi filmaři skutečně oblíbený, nabízel jedinečnou možnost natáčet v zachovalém a přitom prázdném vězení. Díky trikům a četným úpravám jej dokázali využít mnoha různými způsoby. Třeba ve slavném snímku Toma Cruise Mission: Impossible - Ghost Protocol ztvárnilo hned v úvodní scéně ruské vězení, z něhož hlavní hrdina uprchne.

Díky tomu, že přímo sousedí s budovou mladoboleslavského okresního soudu, využívali filmaři často i prostory soudu k natáčení. Zápletky tak mohli natáčet na jednom místě - od odsouzení po uvržení do žaláře. Díky tomu vznikly třeba snímky Hanibal - Zrození, Prachy dělaj člověka, Kajínek, Obsluhoval jsem anglického krále či Hitler: Vzestup zla.

Na konci loňského roku majitel celý areál prodal developerské společnosti Swietelsky Real Estate, která založila společnost Centrum TGM, jež bude zastřešovat výstavbu nového bytového areálu.