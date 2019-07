Další potíže na Pražském povstání. Nefunguje eskalátor, lidé musí oklikou

Stanice Pražského povstání tento týden čelí velkému náporu cestujících kvůli výluce metra C, lidé tam přestupují z metra na náhradní autobus. Vyplývá to z informací na webu Dopravního podniku hlavní města Prahy (DPP).



Příchod do stanice je umožněn po pevném schodišti poblíž křižovatky náměstí Hrdinů a ulice Na Pankráci. Většina příchozích přijíždí náhradním autobusem XC a ke vstupu do metra budou muset o 100 metrů dál, než bylo dosud zvykem. Lidé, kteří z metra vystupují, jedou dvěma funkčními eskalátory.

Před vstupem do metra je podle zjištění ČTK od rána několik informátorů ve žlutých vestách, kteří příchozí posílají do vestibulu metra oklikou. Ta je značena šipkami na chodníku. V 5:00 mimo dopravní špičku byla situace na místě klidná. Podle informátorů ve stanici se závada eskalátoru zřejmě týká brzd.

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 6. července. Dnes je tedy poslední pracovní den výluky. V první všední den výluky lidé zcela zaplnili stanici tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. Náporu lidí přestala stačit kapacita stanice kolem 09:00, na výstup čekali cestující až 20 minut. Situace se zklidnila poté, co dopravní podnik oddělil výstupní a nástupní prostor vestibulu metra páskami. Problémy totiž vznikaly zejména tím, že se promíchali nastupující a vystupující a prostor ucpali.

Podle pracovníků dispečinku Dopravního podniku problém v pondělí způsobilo mimo jiné to, že lidé si zatím nezvolili alternativní trasy a stanice Pražského povstání je příliš úzká. „Nahradit metro v plné kapacitě se bohužel nedá,“ uvedl dispečer.



V pondělí kolabovala hromadná doprava také na Andělu na Radlické a Plzeňské ulici. Provoz zkomplikovala uzavírka části tramvajové trati před obchodním centrem Nový Smíchov. V úterý nastal problém okolo sedmé hodiny ráno, kdy provoz zastavila nehoda v Radlické ulici, kudy tramvaje jezdí po výlukové trase. Tramvaje stály v kolonách i v Nádražní ulici.



Další dny oprav v metru se už podle Dopravního podniku obešly bez výraznějších komplikací.

Stanice Pražského povstání v pondělí 1. července, tedy první den výluky:

VIDEO: Výluka ve stanici metra Pražského povstání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Davy lidí se hromadily i před stanicí: