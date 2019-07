Výluk na lince metra C bude ještě dost, výměna pražců potrvá deset let

V metru u Pražského povstání se nyní mění pražce z roku 1974, které už jsou nyní na hranici životnosti. A i o půlnoci se to v tunelu hemží dělníky v reflexních vestách.

Nové betonové pražce jsou oproti těm dřevěným o trochu menší. Je to kvůli tomu, aby okolo nich mohl být materiál na bázi polyuretanu, který tlumí hluk souprav. Ten se totiž přenáší z tunelů do domů a budov nad nimi.

„Výměna probíhá vždy ob jeden pražec a je to kvůli tomu, aby se nemusela měnit poloha, tedy geometrie kolejnic. budov,“ popisuje Ondřej Krulikovský, vedoucí služby stavby Dopravního podniku hl. m. Prahy, který má aktuální práce v podzemí na starosti.

Nové pražce do podzemí Pražce pro pražské metro dodává jejich jediný výrobce, společnost ŽPSV z Uherského Ostrohu. Byly zkonstruovány podle požadavků dopravního podniku a jsou o trochu menší, než jejich dřevění předchůdci kvůli tomu, aby vniklo místo pro polyuretan, který má tlumit hluk. Jeho aplikace není žádným experimentem – napomáhá tichému provozu metra i železnice v některých německých tunelech. A někde materiál takto funguje už asi 40 let, takže životnost je i v tomto případě prověřena. Pražce společně s tlumící hmotou na takzvaném pulzátoru simulujícím provozní zátěž otestovala pražská ČVUT. Trvanlivost v řádu desetiletí by proto měla být zaručena.

Problém s hlukem podle něj byl například v úseku mezi Pražského povstání a Budějovickou. Tunel je tam v některých místech jen šest metrů pod úrovní okolního terénu, a tak přicházely stížnosti.

Hluk kolem pražců vzniká proto, že navzdory vlhkosti v tunelu seschnou a zmenší svůj objem. „Pražec se pak viklá a stává se z něj nepříjemný zdroj hluku,“ popisuje specialista.

V místě je vidět asi dvacítka velmi intenzivně pracujících dělníků. Část má na starosti demontáž starých pražců, další skupinka již instaluje ty nové. Než se pustili do této činnosti, muselo být odmontované zabezpečovací zařízení. To brání například srážce vlaků v tunelu a před koncem výluky se musí opětovně namontovat, a samozřejmě také odzkoušet.

Pražce jsou v betonových lůžkách a výjimku tvoří jen některé výhybky, které ještě zůstávají položené ve štěrku a jsou například v rámci trasy C na Florenci, Kačerově či Hájích.

Samotné výměny jsou pro dopravní podnik během na dlouhou trať.

„Pracuje se i na trase A, a tam je to jednodušší díky jinému typu zabezpěčovače, který se nemusí před výměnou pražců odstranit,“ dodává kolejový specialista pražského metra.

Údržba metra, to je i mytí a vysávání tunelů. Jednou měsíčně

A také upozorňuje, že v tunelech metra nebývá rušno jen kvůli výměně pražců.

„Také se tady brousí kolejnice, v tunelech probíhá pravidelně vysávání i mytí. To je na programu dokonce každý měsíc. Umývá se celý tunelový tubus a je na to speciální cisternová souprava. Proudnicemi se pak zvlášť oplachuje spodek tunelu. Děláme to hlavně proto, abychom se zbavili prachu,“ říká Krulikovský.

A to nejen proto, aby se nedostal do stanic a cestující se cítili lépe. „Motory metra jsou asynchronní, a pokud by se do nich dostal prach, tak by hodně trpěly.“

V uzavřeném úseku mezi Kačerovem a Pražského povstání bude provoz obnoven v neděli. Cestující se budou moci sami v provozu přesvědčit, jestli díky novým pražcům dojde k výraznějšímu snížení hlučnosti souprav i v tunelu.

Na celé trase se ale provoz ztiší pravděpodobně až za deset let. Na tak dlouho se při současném tempu prací a třech výlukách ročně odhaduje výměna všech pražců. Na věky tu ale nebudou ani betonové tubusy tunelů. Krulikovský ale jejich životnost odhaduje na dalších sto let i více.