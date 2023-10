Zloděje překvapila majitelka bytu, zbil ji i zkusil znásilnit. Pátrá po něm policie

„Hledaný muž v pátek 6. října vnikl otevřenými balkónovými dveřmi do bytu v ulici Na Křivce v Praze 10, kde začal krást. Majitelka se však s mužem potkala přímo v chodbě bytu. Ten na čtyřiačtyřicetiletou ženu zaútočil a opakovaně ji udeřil do hlavy a především do obličeje,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

„Posléze poškozenou strhl na pohovku a za nepřestávajícího bití se ji pokusil znásilnit, napadená se však po celou dobu bránila a křičela o pomoc. Naštěstí se jí podařilo vzít tyč od vysavače, který stál u pohovky. Několikrát pachatele udeřila trubkou do hlavy,“ uvedla mluvčí.

Po několika minutách boje se ženě podařilo utéct na chodbu, muž uprchl balkónovými dveřmi pryč i s ukradenými věcmi. Mezi nimi byly i kabelka napadené ženy, peněženka s penězi, doklady, platební karty a notebook.

Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení. Neznámý muž je podezřelý z trestného činu krádež, znásilnění a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až pět let ve vězení.

„Jedná se o muže ve věku kolem třiceti až pětatřiceti lety, vysokého přibližně 170 cm, střední postavy. Hledaný měl snědou pleť, kulatý obličej, pleš, tmavé oči, silnější obočí. Na sobě měl tmavou bundu, šedé tričko, černé kalhoty s opaskem s kovovou přezkou ve tvaru čtverce šedé barvy a mluvil s romským přízvukem,“ popsala muže policejní mluvčí.

Na základě popisu sestavili policisté identikit hledaného muže. „V této souvislosti prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže na identikitu, informace prosím předejte na linku 158,“ dodala mluvčí.