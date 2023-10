Soud zprostil obžaloby Ukrajince, který ubodal krajana. Jenom se bránil

Loni v dubnu po vzájemné hádce a rvačce na ubytovně na Pražském Předměstí ubodal Dmytro D. nožem jednačtyřicetiletého Sergeje P., který na něj zaútočil.

Za vraždu obžalovanému hrozil až osmnáctiletý trest. Soudy však již dříve překvalifikovaly vraždu na zabití. Krajský soud loni v listopadu poslal Dmytra D. na pět let do vězení, vrchní soud poté trest zmírnil na 3,5 roku. Nejvyšší soud nakonec v září oba rozsudky zrušil a nechal muže propustit z vězení.

Předseda senátu hradeckého krajského soudu Jiří Vacek dnes Dmytra D. zprostil obžaloby. Verdikt je pravomocný, státní zástupce i obhájce spolu s obžalovaným se vzdali práva na odvolání.

„Nejvyšší soud nám přikázal, abychom se zabývali otázkou nutné obrany. Podle jeho názoru nebylo prokázáno, že by obžalovaný svým jednáním překročil meze nutné obrany,“ citoval server Novinky.cz předsedu senátu Jiřího Vacka.

„Označený skutek není trestným činem,“ uvádí se v záznamu rozsudku. Soudce odkázal poškozenou zdravotnickou záchrannou službu i dalšího poškozeného s jejich finančními nároky do civilního řízení.

Incident na ubytovně vypukl ve chvíli, kdy několik spolubydlících odpoledne popíjelo a dvojice se začala přít o situaci na Ukrajině. Sergej P. se ptal obžalovaného, co má v plánu, a ten řekl, že by napřed odvezl svou rodinu a pak teprve ostatní. Sergej P. Dmytra obvinil, že není patriot. Pak se poprali, Dmytro D. dostal několik ran do obličeje a spolubydlící mu zlomil nos.

Pak je odtrhli a dvojice se rozešla. Kolem 19. hodiny se však oba muži znovu potkali v koupelně, kde šarvátka vyvrcholila. Dmytro D. měl s sebou nůž.

„Nůž tam nebyl proto, abych útočil. Řekl jsem mu, abych ho odstrašil, že je tady nůž a ať odejde. Byl agresivní. Odvětil mi, že se nože nebojí. Byl to on, kdo ho vzal první do ruky, já mu ho vytrhl. Dostal jsem další ránu do hlavy, kryl jsem se a taky jsem se ohnal a vrazil mu,“ vysvětloval obžalovaný již oni v listopadu soudci a uvedl, že v jednu chvíli poškozený zakřičel, sesunul se k zemi, na nůž se nabodl a zůstal ležet.

První ranou mířil nejspíš do zad, jisté to není

Ran se však při pitvě našlo celkem sedm, smrtelné bylo bodnutí přímo do srdce. I proto se soudy dříve přiklonily k zabití. Velkou roli ve zprošťujícím verdiktu sehrál výrok soudní znalkyně Lenky Zátopkové, že první rána pravděpodobně šla do zad poškozeného, ale s plnou jistotou to říci nemůže.

„Stoprocentně se nepodařilo prokázat, že rána do zad byla první, protože jí mohly předcházet drobnější rány do přední strany těla. Jisté je pouze, že rána do zad přišla dřív než fatální rána do srdce,“ uvedl podle Novinek.cz soudce Vacek s tím, že přihlédli také k tomu, že poškozený skutečně mohl svým jednáním vyvolat u obžalovaného obavu o život.

Dmytro D. i jeho sok přijeli do Česka těsně před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině. V Česku oba pobývali zřejmě nelegálně, uvedla policie po činu. Obžalovanému po činu naměřili 1,6 promile, poškozenému přes dvě promile alkoholu.

„Netušil jsem, jak to dopadne, nikdy jsem zkušenost se soudy neměl. Ale jsem samozřejmě rád. Teď spěchám, abych stihl odpolední směnu,“ řekl Právu třiačtyřicetiletý Dmytro D. Podle svých slov od propuštění žije řádně, nepije alkohol a pracuje.