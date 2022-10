Řidič vypil před spaním přes půl litru vodky, ráno kamion kličkoval po D5

Na nebezpečný kamion jedoucí směrem na Prahu upozornil dálniční policisty v minulých dnech řidič jiného nákladního vozu. Ten také poskytl informaci o tom, že kamion sjel na benzinovou čerpací stanici. Tam už na něj čekala hlídka.

„Policisté provedli kontrolu řidiče kamionu spojenou s orientační dechovou zkouškou. Její výsledek byl i pro samotné policisty značně překvapující a nepochopitelný, šestačtyřicetiletý Srb nadýchal téměř tři promile alkoholu, “ uvedla mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

Šofér kamionu naloženého 17 paletami cihel nebyl schopen udržet soupravu v jízdním pruhu, stále přejížděl od odstavného pruhu až do levého jízdního pruhu dálnice.

Tímto způsobem podle policistů ujel 14 kilometrů, přičemž ohrozil posádky více než dvaceti vozidel.

Řidiče kamionu policisté zadrželi a umístili do cely. Následně ho obvinili z trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí tři až osm let za mřížemi. „Soud v jeho případě akceptoval vazbu, a to z důvodu, aby se nevyhýbal trestnímu stíhání,“ přiblížila mluvčí.

Obviněný uvedl, že na parkovišti vypil půllitrovou lahev vodky a z další lahve ještě asi třetinu. Ráno ale nepociťoval známky opilosti, a proto pokračoval v jízdě do místa určení. Konkrétně mířil z Belgie do města Mitrovica v Kosovu.

Nakonec policisté poděkovali řidiči, který kontaktoval linku 158 a poskytl záznam z kamery. „Díky jeho reakci a okamžitému řešení situace policisty z dálničního oddělení Rudná nedošlo k žádným závažným kolizím,“ uzavřela Suchánková.