Hrabalova chata se otevřela veřejnosti. Festival přilákal tisícovku návštěvníků

„Objevila jsem spoustu mladých herců, kteří Hrabala mají rádi, hrají ho teď v divadlech, načetli dokonce i audioknihu Hrabalových textů. Takže jsem ráda, že mladá generace čte Hrabala, rozumí mu a díky tomu, že to čtou mladí, tak to budou i poslouchat mladí. To je pro mě velké plus k tomu výročí, že to pokračuje dál do mladé generace,“ uvedla za pořadatele Jana Kubová.

Festival je kombinací hudebních vystoupení, četby z Hrabalova díla, výstavy shrnující spisovatelův život nebo i jeho stopu v českém filmu.

Návštěvníci si mohli také prohlédnout výstavu kreseb a karikatur od výtvarníků České unie karikaturistů. Představena byla i nová kniha Slavnosti sněženek – třetí setkání v Hrabalově Kersku, jejím autorem je Bronislav Kuba.

Kubovi se do Kerska přestěhovali před 33 lety a Hrabala zažili. „Byli jsme velice mladí a netroufli jsme si ho oslovit, protože jsme věděli, že to nemá rád, když ho někdo ruší,“ vzpomínala Kubová. Zúčastnili se některých setkání, na kterých spisovatel byl. „Tiše jsme pozorovali, jak se baví se svými přáteli, jak si rozumějí, jak spolu sdílejí vzpomínky,“ doplnila.

Po spisovatelově smrti začali do ateliéru chodit místní obyvatelé posedět a vyprávěli a vzpomínali na Hrabala. „A manžela to strašně okouzlilo a říkal, až ti lidé odejdou, tak už nikdo nebude vědět, jaký byl. Ne jako spisovatel, ale jaký byl člověk a jak tady s nimi žil. Takže začal sepisovat rozhovory. I s těmi lidmi, o kterých Hrabal psal třeba Slavnosti sněženek, protože ještě žili. A vyprávěli nám, co na to řekli, když Hrabal napsal tu povídku, a jestli to byla pravda, nebo nebyla,“ vysvětlila Kubová.

Program festivalu pokračoval i v neděli, kdy nymburský divadelní soubor Hálek sehrál představení Slavnosti sněženek.

První ročník festivalu příznivců díla Bohumila Hrabala v zahradě Lesního ateliéru Kuba Kersko se konal v květnu 1999.

Středočeským krajem zakoupená a opravená Hrabalova chata ukazuje budovu, tak jak vypadala v době, kdy Hrabal v ní pobýval. Od roku 2022 ji spravuje Polabské muzeum.

Chatu si spisovatel koupil v roce 1965 společně s manželkou. Budovu rozšířil a od roku 1970 v ní často pobýval a tvořil. „Prostor chaty a kolem chaty bylo místo, které bylo pro Bohumila Hrabala velice inspirativní. Napsal zde všechny svá vrcholná díla od roku 1970. Slavnosti sněženek, Harlekýnovy milióny, Městečko, kde se zastavil čas a mnoho, mnoho dalších,“ uvedl ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Mimořádně si u chaty mohli návštěvníci prohlédnout i Hrabalovo auto, se kterým jezdil několik let, než ho daroval svému bratrovi.

Chata je přístupná od úterý do neděle pro návštěvníky, kteří si předem zakoupili vstupenky na webu Polabského muzea.