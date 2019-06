V Praze roste poptávka po kokainu a stále častěji se zneužívají léky

Metamfetamin, tedy pervitin produkují zpravidla velké varny, jichž loni Národní protidrogová centrála (NPC) rozbila dvaadvacet. K nejúspěšnějším zátahům patří operace s kódovými jmény Štaflík a Stříbro, která se odehrála v Praze a dalších místech.

„V jedné z varen se podařilo zajistit zatím největší množství metamfetaminu na jednom místě, přes dvaadvacet kilogramů krystalů již zabalených a nadepsaných pro dodání předem dohodnutým velkoodběratelům,“ uvedla Barbora Kudláčková, mluvčí protidrogové centrály.



Pervitin se v ilegálních laboratořích nejčastěji vyrábí z léků Sudafed a Cirrus obsahující nezbytný metamfetamin.

Léčiva podle kriminalistů drogové gangy nejčastěji pašují především z Polska, podobně jako další chemikálie potřebné k vaření pervitinu. Není to laciná záležitost, cena kilogramu zmíněných léků se loni na černém trhu pohybovala kolem 50 tisíc korun.

„Velkoobjemová produkce metamfetaminu zůstává doménou kriminálních skupin, mezi kterými stále převažují vietnamské zločinecké skupiny,“ uvedl ředitel NPC Jakub Frydrych.

Pervitin figuruje nejen v majetkové či mravnostní kriminalitě, ale rovněž v některých závažných případech násilí, které v poslední době projednával pražský městský soud.

Boj policie proti drogám Speciální protidrogová oddělení u kriminální služby někdejší Veřejné bezpečnosti (VB) začala vznikat v roce 1973. Zařazena byla pod odbor hospodářské kriminality.Toxi scéna nabízela svérázný obrázek. Mezi učni bylo trehdy v kurzu čichání ředidel a cídidel jako čikuli, toluen nebo okena. Ta bývala v oblibě i mezi vězni. Inteligence preferovala analgetika a další léčiva jako Yastil anebo takzvaný féráček – Dexfenmetrazin a Fenmetrazin. V roce 1973 statistiky VB v Praze registrovaly osm drogových deliktů a patnáct zatčených.Na konci sedmdesátých let se v malých partách začal objevovat i pervitin. Party narkomanů podle vzpomínek kriminalistů působily například ve „Zlatém trojúhelníku“ starého Žižkova nebo třeba v Košířích.

Například Petr S. bodl nožem do oka svou matku. Za pokus o vraždu si odpyká patnáct let. Kopem do hlavy náhodnou oběť zmrzačil Tomáš Pejpal, což mu vyneslo devítiletý trest. Oba patřili k obžalovaným, kteří měli problémy s narkotiky.

Nejoblíbenější látkou mezi konzumenty drog nadále zůstává marihuana. A poptávka po ní se mezi domácí i zahraniční klientelou podle analýzy zvyšuje. Více než polovina produkce rostlinky s nezaměnitelně výrazným aromatem pochází z malých domácích pěstíren.

Na byznysu s marihuanou se ve velkém podílejí i Srbové. Ti figurovali též v jednom z největších marihuanových zátahů loňského roku. Při operaci s krycím jménem Lava v metropoli detektivové odhalili pěstírnu se čtyřiceti kilogramy marihuany.

I nakládání s touto komoditou má své trendy. „Obchod s marihuanou zejména v menších množstvích stále více proniká do virtuálního prostředí,“ uvedla analýza NPC.

Pražané bohatnou, kupní síla roste a s ní touha po obzvláštních prožitcích. Protidrogoví specialisté proto zaznamenali rostoucí poptávku po kokainu. Přesto i nadále tato látka zůstává oblíbenou drogou především majetné a skrytější části populace, a to kvůli vysoké ceně, která se pohybuje okolo tří tisíc korun za gram.

Trh s heroinem stojí

Specifikum představuje černý obchod s heroinem. U nás stagnuje, ale v jiných zemích je tomu opačně. Klienty odrazuje například nízká pouliční kvalita, účinná látka v takové dávce se pohybuje leckdy pouze okolo pěti procent.

Znatelně však roste problém se zneužíváním léčivých přípravků na bázi opiátů. Nadále dochází k masivním únikům těchto léčiv, především s obsahem buprenorfinu, na černý trh.

Ke klientům zamířily loni tisíce tablet MDMA neboli extáze. Pochází zpravidla z Belgie či Nizozemska, ale do obchodu s ní se zapojili například Moldavané. I v případě MDMA se obchody přesouvají na síť. Kyberprostor je pro organizátory bezpečnější a anonymnější.

NPC loni v Praze uzavřela 457 spisů vztahujících se k drogové kriminalitě a obvinila 482 delikventů. V tomto ohledu hlavní město vede republikovou tabulku drogové kriminality, další místa obsadil Středočeský kraj, sever Čech a Moravy. Mezi zadrženými figurují nejvíce Češi, poté Nigerijci a Slováci.

Příliš nepřekvapí, že nejvíce kauz se váže k policejnímu obvodu 1, tedy centru hlavního města. Protidrogoví policisté zde zaznamenali přibližně dvě stovky kauz a pachatelů.