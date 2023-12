Místo stromů budou v rizikových úsecích keře, plánuje kraj po smrtelných srážkách

Uvnitř zůstal řidič, kterému záchranáři přes všechnu snahu nedokázali pomoci. „Utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Vrtulník, který byl k nehodě vyslán zdravotnickou záchrannou službou, byl proto odvolán.

Dvě nehody za měsíc

Uplynulo jen pár týdnů a na stejné silnici mezi Kněžmostem a Horním Bousovem na Mladoboleslavsku se ve stejném místě stalo další neštěstí. Znovu mladý řidič, znovu BMW a znovu náraz do stromu.

Jak jsou na tom značky? Ještě před začátkem zimy se po celých středních Čechách rozjeli dopravní inženýři včetně policistů z dopravních inspektorátů s cílem udělat revizi dopravního značení na území celého kraje. Policisté na všech typech komunikací, tedy na dálnicích, ale i silnicích I., II. a III. tříd a místních a účelových komunikacích provedli kontrolu stavu dopravního značení. Policisté odhalili téměř pět set závad, které zaznamenali a předali správcům komunikací k nápravě. Někde například byly značky poškozené, značně nečitelné, zakryté vegetací, nesprávně umístěné a někde dokonce i chyběly. Našly se i takové, které si vzájemně odporovaly.

S jediným rozdílem, že při první nehodě řidič havaroval do stromu na levé straně silnice, v druhém případě vpravo. „Na rovném úseku vyjel řidič mimo vozovku do pravého příkopu,“ popsala mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. „Auto následně narazilo postupně do tří stromů a poté skončilo na střeše. Řidič narozený v roce 2004 zemřel na místě,“ sdělila Richterová.

Nárazy do vzrostlých stromů ve vysoké rychlosti patří mezi ty s nejvíce tragickými následky. Na této silnici číslo 268 to přitom nejsou ojedinělá neštěstí. Jen pár metrů odtud je další starší pomníček s křížkem připomínající vyhaslý život po autonehodě.

Středočeský kraj se proto snaží na úsecích, kde dochází k nehodám do stromů s vážnými následky, přizpůsobit péči o zeleň. „Veřejnost často kritizuje, že za vážné nehody mohou stromy vysazené podél komunikace. My se v souvislosti s tím snažíme nejen vysazovat nové stromy a starat se o ty stávající, ale také to znamenaná na některých rizikových úsecích stromy vykácet,“ říká krajský radní za oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS).

Koncept úpravy zeleně

Neznamená to ale, že by podél silnic neměla být žádná zeleň. „Pouze kolem těchto rizikových úseků jsou lepší spíše husté keře, které stejně jako stromy plní ekologickou hodnotu, tedy vyrábějí kyslík a brání hluku, ale zároveň mají tu vlastnost, že mají užší kmeny, a když někdo vyjede ze silnice, tak ho spíše zachytí a zabrzdí, ale auto se o ně fatálně nerozbije,“ vysvětluje Bendl.

Přechod z původních alejí starých švestek a jabloní, které jsou podél silnic mnohaletým zvykem, na nové a kvalitní křoviny, ale není otázkou jen několika měsíců. „To samozřejmě bude trvat dlouho, to se nám nemůže podařit za rok, za dva,“ říká Bendl.

Zároveň ale dodává, že na silnicích, kde lidé jezdí pomaleji a kde nedochází k nehodám, je cílem stromy dál vysazovat.

„Je to taková krajinotvorba. Podobnou koncepci tady dosud nikdo neměl, na tom jsme začali pracovat až my,“ dodává Bendl.

Stromy za nehody nemohou

Podle odborníků na bezpečnost dopravy je to kontroverzní téma, samotné stromy podle nich příčinou havárie nejsou. „Možná mám konzervativní přístup, ale osobně fandím stromům, protože u takových nehod je to obvykle přecenění vlastních sil a nezvládnutí auta,“ říká Miroslav Polách z organizace BESIP pro Středočeský kraj.

Je třeba podle něho brát v potaz, že nyní na silnicích může být mokré listí, sníh a náledí, a tomu přizpůsobit jízdu. Právě to zřejmě stálo za nehodou vozu Porsche v sobotu 11. listopadu u středočeského Kamenného přívozu. Mladý řidič nejspíš nezvládl jízdu na silnici zapadané listím a narazil do stromu. Čtyři lidé v autě utrpěli vážná zranění, jednoho musel do nemocnice transportovat vrtulník.

„Silnice není závodní dráha a nejsem na ní sám. Ten strom tam rostl třeba padesát let, pak do něho někdo narazí a strom musí k zemi,“ uvedl Polách.