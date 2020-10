Ve Středočeském kraji ubyla třetina pasažérů, jízdní řády se zatím nemění

Zatím to není opakování letošního jara. I tak je ale v kraji znát, že opatření proti šíření covidu-19 mnohé autobusové a železniční spoje „vylidnila“.

Hlavně ráno a po poledni už týden chybí středoškoláci. V pondělí se k nim přidala také část žáků druhého stupně základních škol. A od středy do školy nepojede nikdo.



Situace je dobře patrná na železnici. V Česku nyní podle informací společnosti České dráhy (ČD) jezdí v průměru 50 až 60 procent obvyklého počtu cestujících. V kraji jsou čísla o něco lepší, nicméně i tak signalizují, že pasažérů v posledních dnech ubylo.



„V rámci Středočeského kraje aktuálně jezdí vlaky průměrně 70 procent obvyklého počtu cestujících,“ konstatuje mluvčí ČD Robert Pagan. Jak dodává, právě nyní ČD pečlivě sledují vývoj z hlediska vytíženosti souprav a jednají o dalším postupu se Středočeským krajským úřadem.

„V případě omezení některých spojů budeme včas informovat dostupnými informačními kanály, a to například na webových stránkách Českých drah. V tuto chvíli však nechceme o konkrétních spojích či tratích spekulovat,“ upozorňuje Robert Pagan.

U autobusů je to podobné, jen chybí konkrétní čísla, o kolik se cestování veřejnou dopravou propadlo. „Cestujících je méně, do škol se jezdilo o dost méně, a od středy vůbec. Aktuálně sbíráme data z terénu. Zároveň vyčkáváme, co budou chtít případně objednavatelé upravit nebo změnit,“ vysvětluje Jan Holub, mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika, která obsluhuje v kraji mnoho linek. Nijak omezené zatím nejsou. „Stále jezdíme podle platných jízdních řádů, zda dojde k nějaké změně, záleží na dalším vývoji situace,“ říká mluvčí Arrivy.

Pokles počtu pasažérů už zaznamenalo také ČSAD Střední Čechy. Podle vedoucího osobní dopravy z provozovny Mělník Aleše Jakoubka je znát hlavně absence středoškoláků.

„Zatím se nám naštěstí celkem drží personál, máme pouze tři řidiče v karanténě. Pokud by se situace zhoršila, jsou k dispozici ještě nějaké rezervy. V horších případech bychom museli vše nějak reorganizovat, ale doufám, že k tomu nebude muset dojít,“ věří zástupce jednoho ze středočeských dopravců.

Ohledně možného omezení linek či změně jízdního řádu je ale ČSAD závislé na rozhodnutí vedení společné pražské a krajské integrované dopravy. „Zatím nemáme žádné nařízení ani nějaký náznak, že by k něčemu takovému mělo dojít,“ uvedl Aleš Jakoubek.

Jeho slova potvrzuje organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). „Nemám žádnou informaci, že by se měl nějak omezovat provoz. Nic ale nelze vyloučit, spíše k něčemu dojde v horizontu čtrnácti dnů, pokud by se vládní opatření prodlužovala. Nemělo by smysl dělat změnu na dva týdny a pak to zase vracet,“ tvrdí mluvčí IDSK Oldřich Buchetka.



Od soboty 17. října ale dojde ke změnám v pražské integrované dopravě. Kvůli koronavirovým opatřením bude dočasně zrušeno několik nočních linek v Praze.

Otírání klik a ozonová koupel

Středočeští dopravci zatím dál utrácejí za bezpečí řidičů i cestujících. Kompletní dezinfekce jednoho autobusu vyjde ČSAD na 1 500 korun. „Taková očista pak vydrží více než týden, pak ji opakujeme,“ říká Aleš Jakoubek. K tomu je třeba přidat mnohem frekventovanější otírání madel a dalších prvků dezinfekcí.



Od jara ani Arriva nepolevila v přísné hygieně, nadále pravidelně čistí a dezinfikuje všechny vozy.

„Kromě zvýšené frekvence úklidů pokračujeme také v ozonování. A bylo tomu tak i přes léto. Na jaře jsme na každou provozovnu zakoupili ozonovací zařízení. Jedno vyšlo zhruba na 20 tisíc korun. Opatření platí jak pro autobusy, tak pro vlaky,“ říká Jan Holub s tím, že průběžně dokupují rukavice a roušky.

Od září jsou roušky v autobusech i vlacích povinné rovněž pro cestující.

„Zvláštní pozornost věnujeme čištění klik, tlačítek a všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu. Provádí se i několikrát za den. Odstavené soupravy dezinfikujeme ozonem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem čistíme i klimatizace,“ ubezpečují pasažéry na webu České dráhy.