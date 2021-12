Zákaz parkování i uzavírky. Na Silvestra nebude centrum Prahy pro řidiče

Na Václavském náměstí bude 31. prosince zakázáno parkování od 12:00 hodin, a potrvá do 10:00 hodin 1. ledna 2022. Uzavírky se chystají i u přilehlých ulic.

„Bude platit obousměrný zákaz vjezdu všech vozidel do ulic Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Ve Smečkách a části ulice Wilsonova, a to 31. prosince 2021 od 16:00 hodin do 10:00 hodin 1. ledna 2022,“ uvedl pro MF DNES Tomáš Provazník, zástupce mluvčího Magistrátu hl. města Prahy.

„Apelujeme na řidiče, ať v nočních a ranních hodinách nevjíždějí do okolí Václavského náměstí, aby mohlo být po oslavách uklizeno, a to v co nejkratším čase,“ dodal.

Další opatření se dotknou okolí Karlova mostu (ulice Křížovnické a části Smetanova nábřeží), kam bude zakázán vjezd od 23:30 hodin 31. prosince do novoročních 1:30, a Staroměstského náměstí, kde bude zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech do ulic Jáchymova a Pařížská (20:00 - 3:00), Josefská a Mostecká (21:00 - 2:00 hodin).

Zdravotníci v pozoru, MHD k dispozici

„Na Staroměstské a Václavské náměstí se vydají sanitní vozy záchranné služby, na Václavském bude k dispozici i speciální zdravotnický stan,“ přiblížil Provazník.

Policisty a strážníky čeká dohled na dodržování dopravních opatření i bezpečnost po dobu oslav. Na Vltavě budou vše sledovat čluny bezpečnostních složek, na obou březích řeky se též chystají místa k poskytnutí první pomoci.

Dopravní podnik na Silvestra prodlouží jízdy metra přibližně do novoroční druhé hodiny ráno. Provoz tramvajových denních linek bude ukončen zhruba ve 22.00, poté vyjedou noční.

„Jejich interval bude v době od 22:00 hodin do 3:30 hodin přibližně patnáct minut, a poté do 7:00 hodin dvacet minut,“ uvedl zástupce mluvčího magistrátu.

Provoz autobusových denních linek skonči ve 22:00 hodin, poté bude následovat noční řád. Více informací lze nalézt na webu organizátora dopravy Ropid.