Na dálnici D10 začala stavební sezona, dělníci zbourali most u Kosmonos

Most přes dálnici staví také Škoda Auto Nejen v souvislosti se stavbou nového mostu mezi Kosmonosy a Horními Stakory musí řidiči jezdící po dálnici D10 počítat během letošního roku s dopravními omezeními. Hned nedaleko tohoto mostu začne automobilka Škoda Auto stavět nový nadjezd přes dálnici D10. „Bude součástí jí budované nové infrastruktury pro nákladní dopravu do závodu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček. „Doprava na Prahu i Turnov bude v obou směrech vedena dvěma provizorními jízdními pruhy, a to do 2. poloviny června,“ dodal.