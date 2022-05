Studenti navrhli tramvaj, která by ve dne vozila lidi a v noci zásilky

Jejich návrh byl součástí výukového projektu DESING+. „Tramvaj by přes den sloužila k dopravě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje manipulační mobilní roboti,“ popsali svůj nápad jeho autoři.

Ti si tak poradili se zadáním, kterým bylo navrhnout futuristickou duální autonomní tramvaj, z níž by si lidé mohli na zastávkách vyzvedávat objednané zásilky.



Dalším úspěšným návrhem byl ten na zdravotnické manipulační zařízení pro tělesně postižené. Součástí řešení týmu pod vedením Matěje Dvořáka v roli manažera a Jonáše Baierle bylo nejen zvedání, podepření a přesun invalidních lidí, jak bylo stanoveno v zadání, ale pomůcce přidali také funkci rehabilitační.

„Projekt je vynikající ukázkou interdisciplinární spolupráce studentů. Učí je spolupracovat napříč obory a rozvíjí jejich systematičnost, kreativitu, vytrvalost a další vlastnosti důležité pro jejich budoucí kariéru,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Právě v propojení a spolupráci oborů vidí univerzita svoji velkou sílu, kterou chce do budoucna ještě znásobit.



Témata zadaná průmyslovými podniky zpracovávalo šest studentských interdisciplinárních týmů, složených z budoucích konstruktérů z Fakulty strojní, designérů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, zdravotníků Fakulty zdravotnických studií a marketérů z Fakulty ekonomické.



Celkem bylo letos do projektu zapojeno 56 studentů. „Projekt už má dlouhou tradici i velmi dobrý zvuk. Vždyť od jeho počátku v roce 2004 se do spolupráce zapojilo na dvacet externích partnerů, kteří studentům zadali celkem 57 témat, na jejichž základě již vzniklo 207 prací. I jmenovité diplomy a certifikáty od firem, které studenti získají, mají velkou váhu při získávání pracovního uplatnění,“ říká Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní.