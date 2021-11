Nechápu, že o tom děti nemluvily, řekl šéf vychovatele souzeného za obtěžování

Na začátku letošního roku našel ředitel domova ve schránce důvěry dopis od jednoho z chovanců, kterému se nelíbilo, že jeden z vychovatelů kontroluje děti i ve sprchách. Když si dopis přečetl, byl na vážkách, zda si pisatel nevymýšlí.

Jenže krátce poté se dozvěděl o dalších případech. Vychovatele Jaroslava J., který byl i zástupcem ředitele dětského domova, obžaloval státní zástupce ze znásilnění a pohlavního zneužití dětí. Je ohrožený až dvanáctiletým trestem.

Dnes u soudu vypovídal ředitel dětského domova Zdeněk Kopáč. Uvedl, že obžalovaného zná dlouho.

„Byl plavčíkem, trenérem, pracoval s dětmi. Když jsem se stal ředitelem, přál jsem si takovou personu mezi vychovatele, chtěl jsem další mužskou autoritu. S jeho prací jsem byl velmi spokojen, byl přísný ale spravedlivý. Přivedl děti ke sportu. Nikdy nepřišel pozdě, byl spolehlivý. Asi po třech letech jsem ho poprosil, jestli by se stal mým zástupcem,“ uvedl ředitel o svém podřízeném.

Když si Kopáč přečetl dopis od jednoho z chovanců, bylo to podle něj 50:50, že si pisatel vše vymyslel.

„Volal jsem kamarádovi u policie. Ten mi řekl, ať se okamžitě obrátím na okresní policejní ředitelství. Následovalo trestní oznámení. I pak jsem si pohrával s myšlenkou, že to nebyla pravda,“ vzpomínal Kopáč.

Kluci se svěřili začínající vychovatelce

„Situace se změnila, když jsem se dozvěděl od vychovatelky, že chlapec, kterému nebylo ani 12 let, se ve skupině obnažoval a předstíral sexuální praktiky. Pozval jsem si ho, chtěl jsem mu vysvětlit, že není nejlepší obnažovat se před dětmi. Rozbrečel se. Říkal, že se mu hrozně líbí, jak mu ‚strejda‘ Jarda sahá na pindíka. Je to chlapec, který by takové detaily nebyl schopný vymyslet. Nechápu, jak je možné, že děti o tom vůbec nemluvily,“ shrnul ve výpovědi u soudu ředitel.

Řekl, že za dětmi pravidelně chodí i pracovníci z OSPODu, ale ani jim žádný z chovanců nic neřekl.

Dva chlapci se na začátku ledna s nepříjemnými zážitky se zástupcem ředitele svěřili na procházce i začínající vychovatelce. Přišli za ní kluci, kteří bývali v době prázdnin přesunutí právě do skupiny souzeného vychovatele.

„Řekli mi, že mají tajemství, a báli se, že dostanou vynadáno, když promluví. Říkali, že je ‚strejda‘ Jarda obtěžuje, že jim sahá na pindíka. Chtěla jsem, aby to zopakovali i před kolegyní, která byla s námi. Byly jsme z toho v šoku,“ uvedla mladá vychovatelka.

Podle svých slov vypozorovala, že obžalovaný vychovatel preferoval chlapce. Přišlo jí, že děvčata více odstrkoval. Popsala, že viděla zástupce ředitele sedícího na sedačce v trenýrkách, kolem něj kluci, a vychovatel měl ruku na přirození jednoho z chlapců.

Z povídání kluků byly vychovatelky v šoku

„Nereagovala jsem na to, měl ruku kolem krku toho chlapce. Ta ruka tam mohla být náhodně,“ vysvětlila. Dodala, že když měli spolu se zástupcem ředitele službu, on nechtěl, aby byla se skupinou jeho dětí.

„Dával mi najevo, že nechce, abych tam chodila. Třeba jsem slíbila dětem, že spolu budem hrát hry. On mi řekl, ať si vezmu prádlo, knížku, a jdu na jinou skupinu. Nelíbilo se mi to, ale on byl zástupce ředitele,“ uvedla svědkyně.

Podle státního zástupce vychovatel znásilňoval a zneužíval na konci loňského a začátkem letošního roku šest chlapců, kterým nebylo ještě 15 let. Obžalovaný všechna obvinění striktně odmítá.

„Myslím si, že to všechno zpunktoval kluk, který ze mě neměl nikdy strach. Když viděl, že z mantinelů, které jsem mu nastavil, ani kousek neuhnu,“ prohlásil před měsícem u soudu obžalovaný vychovatel, který dříve sloužil v armádě i u policie.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků.

