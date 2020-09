Soud muži snížil trest za vraždu matky o sedm let. Nebyla surová, zdůvodnil

Krajský soud v Plzni poslal Vlastimila Š. za brutální vraždu matky na 23 let do vězení v červnu. Muž se s ženou nejprve pohádal, pak ji povalil na zem a mlátil a kopal do ní. Žena po dvou dnech v nemocnici zemřela.

Tragédie se stala loni 11. dubna kolem deváté hodiny večer. „Hlavou jí opakovaně udeřil o podlahu. To vše činil s vědomím, že takto intenzivním násilím s údery a kopy vedenými převážně na hlavu poškozené jí může způsobit smrt,“ popsal státní zástupce.

Vlastimil Š. u soudu odmítl vypovídat. Při první výpovědi na policii poměrně rozsáhle popisoval, co se v osudný den stalo. Později ale začal tvrdit, že při prvním výslechu krátce po vraždě byl pod vlivem léků a že si ve skutečnosti ze dne, kdy jeho čtyřiasedmdesátiletá matka utrpěla vážná zranění, moc nepamatuje.

„Vzpomínám si na hodně málo, dvě tři vodky večer a pak nic. Mlžně si vzpomínám, že se mi v baru udělalo špatně, nemohl jsem se nadechnout, bál jsem se, že se udusím. Asi jsem měl v sobě dost tramalu, ten den jsem mohl mít v sobě 600 až 800 miligramů. Měl jsem tramal ráno, po obědě jsem si vzal dvě tablety, protože jsem měl bolesti. Pak jsme šli asi s matkou na nákup, pak jsme šli domů. Po večeři jsem si dal další tabletu, pak jsem šel do baru a když tam barmanka nebyla, šel jsem pryč,“ vypověděl.

Policisty tehdy do domu zavolali sousedé, kteří z bytu, kde bydlel obžalovaný s matkou, slyšeli rány. Hlídka našla ženu bezvládně ležící na zemi v jedné z místností, jejího syna policisté okamžitě zadrželi.

Krajský soud vyměřil muži výjimečný trest

Těžce zraněnou ženu záchranáři přepravili vrtulníkem do plzeňské nemocnice. Lékaři ji operovali, ale nedokázali ji udržet při životě. Její smrt přímo souvisela s napadením. Při pitvě patologové zjistili těžká poranění mozku, zlomeniny obličejových kostí i čelisti, rozlámaná žebra a zranění vnitřních orgánů.

Podle plzeňského soudu Vlastimil Š. zavraždil svoji matku zvlášť surovým a trýznivým způsobem, proto mu vyměřil výjimečný trest. Původně muži hrozilo od 15 do 20 let.

Muž je obžalovaný z vraždy vlastní matky (31. 10. 2019)