Zranění mozku a zlomená čelist. Za vraždu matky dostal muž 23 let vězení

9:10 , aktualizováno 9:10

Krajský soud v Plzni poslal na 23 let do vězení Vladimíra Š. z Mariánskolázeňska, který podle obžaloby brutálním způsobem zavraždil svoji matku. Nejprve se s ní pohádal, pak ji povalil na zem a mlátil a kopal do ní. Žena po dvou dnech v nemocnici zemřela.