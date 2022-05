Vodáci mají v Plzni na Radbuze svůj minikanál s vracáky, vlnami a válci

Na dně kanálu, ve kterém může obsluha regulovat sklon i množství pouštěné vody, jsou ze speciálních segmentů postavené překážky vytvářející vodní válce i zpětný proud. Stejné segmenty byly v korytě vodního slalomu na olympiádě v Tokiu.

„Vodáci do kanálu najíždějí zespodu proti proudu řeky. Přejedou proud do protějšího vracáku, zpětného proudu za překážkou, a pak zase na druhou stranu. Mohou jezdit různé kombinace vracáků, vln a válců, mohou vystoupat až nahoru a sjet zase dolů. Kombinací nabídne i takhle malý kanál docela dost,“ popsal Jakub Helus ze spolku Divoká voda Sulkov.

Kanál tvoří dřevěné plato s překážkami, jehož vznik vedle jezu mohli lidé v posledních týdnech pozorovat. Plato má přestavitelný spád mezi 30 a 75 centimetry, průtok je možné regulovat mezi 6 a 10 metry krychlovými za sekundu.

„Minikanál může být v provozu v podstatě každý den, i o víkendu, podle zájmu. Máme několik lidí, kteří se budou starat o správu zařízení a budou oprávněni vodu pouštět. Je to jednoduchá manipulace – přehradí se výtok z malé vodní elektrárny a voda se pustí vrchem. Kanálem půjde asi metr vody. Hladina nad doudleveckým jezem klesne skoro neznatelně, protože je tam velká plocha,“ vysvětlil Helus s tím, že i pro provoz elektrárny je povinnost, aby šla voda stále přes jez.

Kanál je přístupný každému, kdo přijde, přinese si loď, vestu a helmu a zaplatí padesátikorunu. Členové spolku budou mít přístup zdarma.

Spolek chystá velký kanál v Sulkově

Minikanál chce spolek využít jako testovací zařízení pro 350 metrů dlouhý úsek s divokou vodou, který plánuje vybudovat v Sulkově kousek za Plzní.

„Je to malé zařízení, ale dosud v Plzni a okolí nebylo nic. A je jen na přechodnou dobu, než se nám podaří realizovat náš záměr u Sulkova, kde má být plnohodnotný kanál pro všechny sporty na divoké vodě, pro záchranáře a hasiče,“ říká Helus.

Zdrojem vody pro velký kanál je rybník v Sulkově u bývalé výsypky, kde je dnes velká sluneční elektrárna. Z rybníka budou vodu hnát čerpadla asi o tři metry výše a kanálem dlouhým 350 metrů poteče zpět do rybníka. Elektřina by měla být právě z nedaleké fotovoltaiky.

Vodáci už mají vyjednané užití pozemků, souhlas obce a díky dotaci z Plzeňského kraje i zpracovanou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Pak přijde na řadu stavební povolení a shánění dotací z několika zdrojů. Realizace je podle předsedy spolku třešnička na dortu. Kanál se pak dá postavit za tři čtvrtě roku.

„Hlavní bude získat stavební povolení. I když je to lokalita opuštěná a nikoho netrápí, je to poměrně složité. Ale už je to na dobré cestě. Za patnáct let, co se o projekt v Plzni a okolí snažíme, jsme nikdy nebyli tak daleko. Věřím, že je jen otázka času, než se podaří dotáhnout ho do konce,“ uvažuje Helus.

Kanál v Sulkově i pro záchranáře a hasiče

Kanál na Sulkově jednou nabídne využití pro veškeré sporty na divoké vodě a všechny obtížnosti terénu. První část bude obtížnější, srovnatelná třeba s kanály v pražské Troji nebo v Roudnici. Střední část bude středně těžká, pro pokročilejší vodáky, a spodní část bude vysloveně lehká, pro děti nebo třeba pro jízdu na paddleboardech.

Projekt počítá i s využitím pro záchranáře a hasiče. Ti v současnosti jezdí trénovat na kanál u Českých Budějovic. „Ve druhé etapě, pokud bude zájem, můžeme dostavět ještě vyloženě obtížný kanál, který bude na úrovni kanálu v Trnávce u Želivi, kde se jezdí špičkové slalomy a raftové závody. Ale to, co chceme vybudovat teď, bude naprosto dostačující,“ popisuje Helus.

„Troufám si tvrdit, že Sulkov může být postavený za šest let nebo i dříve. Doudlevecký minikanál je pro nás i testovací terén, abychom si vyzkoušeli technická řešení. Například ověříme dřevěné dno, které máme v Doudlevcích. To by jednou při budování sulkovského kanálu ušetřilo spousty betonu a zároveň se do něj výrazně snadněji instalují překážky,“ dodává.

V areálu na Sulkově, kousek od křížení domažlického přivaděče s dálnicí D5, má být zprvu jen kontejnerové zázemí. Později by tu měla vzniknout budova s restaurací, loděnicí nebo půjčovnou sportovního vybavení.