Vánoční tramvaj v Plzni možná dojezdila, narazil do ní náklaďák

Nehoda se stala před pátou hodinou ráno na křižovatce ulic Plaská – Studentská. Tramvaj číslo 1 jela směrem od centra města do Bolevce a po střetu s nákladním autem vykolejila, její řidička se zranila.

„Jednadvacetiletá žena utrpěla lehčí zranění a transportovali jsme ji na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ sdělila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Z cestujících se nikdo nezranil.

Podle zjištění MF DNES se nehoda stala ještě v době, kdy na křižovatce nebyly zapnuté semafory.

Jak moc je vánoční tramvaj zničená, budou nyní zjišťovat ve vozovně na Slovanech. Podle fotografií má souprava vymlácená některá okna. „Zatím neznáme rozsah škod. Nevíme, jak moc jsou zničené světelné dekorace a polepy a zda vůbec nebo kdy bude moci tramvaj znovu vyjet,“ řekl mluvčí PMDP René Vávro.

Poté, co jeřáb tramvaj znovu nasadil na koleje, odjela po vlastní ose do konečné na Bolevci. Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny z nabouraného nákladního auta. Dopravní podniky nasadily od zastávky na Géře až do Bolevce náhradní autobusovou dopravu. „Provoz byl obnoven v 7.38 hodin,“ dodal Vávro.

Ten vyloučil, že by vánočně nazdobili jinou tramvaj. „To nepřipadá v úvahu. Na přípravě jsme pracovali již od září a nechat vyrobit stejný polep na stejný typ tramvaje už bychom do konce roku, do kdy měla jezdit, nestihneme,“ upozornil mluvčí PMPD.

Osobák mezi kamionem a autobusem

Jen o pár stovek metrů dál krátce po sedmé hodině zasahovali hasiči také u další nehody v Lidické ulici. „V úrovni tramvajové zastávky Majakovského ve směru do centra se střetl kamion, osobní auto a autobus. Osobní auto zůstalo skřípnuté mezi obě větší vozidla,“ popsal kolizi mluvčí hasičů Petr Poncar.

Dva lidi z osobního auta museli vyprostit přes zadní část. Nikdo z nich nebyl zraněn. Průjezd do centra Plzně byl v ranní špičce v místě nehody zastaven.

Obě nehody nyní šetří dopravní policisté.