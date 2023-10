„Jste zraněný? Ničeho se nebojte.“ Práci IZS ukazuje video ze srážky tramvají

Na videu jsou policisté, jak dojíždějí k nehodě. „Dvacet zraněných?“ ujišťuje se člen hlídky vysílačkou, ještě neví, že postižených bude nakonec ještě víc. Na místě muži v uniformách vybíhají z auta na pomoc zraněným lidem. „Vezmi batoh,“ připomíná policista kolegovi.

Pak už se připojují k dalším záchranářům a pomáhají třídit, ošetřovat a uklidňovat rozrušené zraněné lidi. Ptají se cestujících, kteří postávají u nabourané tramvaje, zda jsou zranění a posílají je na vyhrazené místo k ošetření. Kamera mezitím zabírá ženu sedící na schodech tramvaje, jak se drží za hlavu.

Jiní policisté uvnitř tramvaje si zapisují jména cestujících a berou si ně kontakty. Hasiči mezitím odnášejí někoho na nosítkách a je slyšet houkání sanitky. „Trošku to teď bude tlačit,“ říká policista na videu ženě a přitom jí obmotává hlavu obvazem.

Obě tramvaje byly už ve čtvrtek odpoledne odtaženy do vozovny Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) na Slovanech.

Tramvaj linky číslo 1, která náhle zastavila a do níž následně nabourala souprava číslo 4, byla až do pátečního rána odstavena v uzavřeném prostoru a nikdo k ní až do příjezdu pracovníků Drážní inspekce nesměl.

„Prozatím inspekce zjistila, že ani jedna tramvaj neměla technickou závadu. Šetření stále probíhá, inspekce pracuje s několika verzemi. Nebudeme ale konkrétní, jaké to jsou. Předali jsme jim záznam z tachografu z první tramvaje, stejně tak i kamerový záznam z čelní kamery druhé tramvaje a další záznamy a dokumenty. Vše se bude vyhodnocovat, nebudeme se proto zatím vyjadřovat k žádné verzi,“ sdělil dnes mluvčí PMDP René Vávro.

Technická závada vyloučena

Odmítl tak reagovat na již zveřejněnou informaci, kterou poskytl MF DNES jeden z dětských účastníků nehody. Ten tvrdil, že na zastávce Pod Záhorskem nastoupila do první tramvaje starší žena a do dveří se jí zavřela berle. Když se tramvaj rozjela, cestující mačkali tlačítko nouzového otevření dveří a souprava náhle zastavila. Do ní pak narazila tramvaj za ní.

Drážní inspekce škodu na obou tramvajích odhadla na jeden milion korun. Podle PMDP je ale o škodě předčasné mluvit. „Obě soupravy budou muset technici prozkoumat, zda nemají kromě viditelných poškození i další skrytá,“ podotkl Vávro.

Nehodou se zabývají také policisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení a prověřujeme veškeré okolnosti události,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Tramvaje se na Karlovarské třídě nad zastávkou Pod Záhorskem srazily zhruba 20 minut po poledni. Z místa nehody bylo zpočátku hlášeno přes třicet zraněných, záchranáři proto vyhlásili traumaplán stupně II. B.

„Na místo vyjely dva RV, šest RZP, vozidlo pro mimořádné události, dále mikrobus záchranné služby a inspektor provozu. Na místě jsme vytřídili celkem 29 osob, pět z nich byly děti. Řidička tramvaje jako jediná utrpěla středně těžká zranění a byla transportována na urgentní příjem fakultní nemocnice na Lochotíně. Ostatní utrpěli lehčí zranění. Všichni byli transportováni do stejného zdravotnického zařízení na urgentní příjem, dále na chirurgii na Bory a do Mulačovy nemocnice,“ upřesnila mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Kromě policistů zasahovali u nehody také hasiči, kteří pomáhali záchranářům s ošetřováním a tříděním zraněných.

V Plzni se srazily dvě tramvaje (19. 10. 2023)