V transparentnosti radnic uspěla Plzeň. Klatovy a Rokycany pohořely

Klatovy skončily v projektu Transparentní Česko ve stovce největších tuzemských měst společně s Hlučínem na 87. až 88. místě, Rokycany obsadily 73. místo a Plzeň společně s Litoměřicemi skončila na 31. až 32. místě.

Všechna tři města mají společné například to, že na svém webu dopředu nezveřejňují podklady pro jednání rady města.

Na webech Klatov a Plzně není k nalezení ani archiv zápisů z těchto jednání. Rokycany jsou otevřenější, zveřejňují zápisy z jednání rady včetně příloh, které byly předloženy pro jednání.

Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková uvedla, že město postupuje zcela dle aktuálně platného zákona o obcích. „Pokud by to mělo být jinak, byla by nutná změna jednacího řádu Rady města Plzně. O takové změně by pak rozhodovali členové rady,“ doplnila.

Neveřejné neznamená tajné

Podobně zareagoval i starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Zveřejňujeme vše v souladu se zákonnými povinnostmi,“ uvedl s tím, že například plán zasedání rady a zastupitelstva bude klatovská radnice od nového roku zveřejňovat s ještě větším předstihem než dosud, kdy tak činí po pololetích.

Zástupci Oživení uvádějí, že jednání rady je ze zákona neveřejné, ale neveřejné neznamená tajné. „Při plném respektu k GDPR a pochopení pro leckdy problematický výklad těchto pravidel, není důvod nezveřejňovat anonymizované podklady pro jednání rady,“ stojí ve vyjádření neziskové organizace.

„Podklady pro jednání rady nebývají většinou z pochopitelných důvodů na webu dostupné s takovým předstihem jako podklady pro zastupitelstvo, ale jejich zveřejňování už je v transparentních městech samozřejmostí,“ dodávají zástupci Oživení.

Kdyby se Plzeň či Klatovy chtěly inspirovat, mohou se obrátit na vedení Písku, Liberce, Prahy, Pardubic, Prostějova, Chebu, Brna, Žďáru nad Sázavou a dalších měst, která jsou ve výsledcích Transparentního Česka na předních místech.

Třeba v Písku jsou anonymizované podklady pro jednání rady předem zveřejňovány na webu města, visí tam i plán jednání rady na celý rok 2023, archiv zápisů z jednání.

Plzeň dostala nulu za archiv zápisů z jednání zastupitelstva

Zveřejňované jsou i důvodové zprávy k materiálům pro radu, které vysvětlují důvody pro podání návrhu. Zápisy z rady obsahují také záznamy rozpravy včetně zásadních připomínek a k nalezení je i to, kdo jak hlasoval.

Nulu dostala Plzeň od Oživení za to, že na webu chybí archiv zápisů z jednání zastupitelstva za dobu nejméně od začátku minulého volebního období. „Tento bod už jsme částečně splnili. Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze 14. května 2023 jsou zápisy zveřejňovány na webu města od 1. června 2023 v rámci zveřejněných podkladových materiálů dotčeného jednání zastupitelstva,“ vysvětlila Barborková s tím, že zveřejněné zápisy obsahují kompletní a doslovný přepis celé diskuze.

U Klatov ovlivnil nízké hodnocení i fakt, že není k dispozici audiovizuální záznam zastupitelstva. K dispozici je jen stream zasedání zastupitelstva. Když ale v tu dobu nemá čas, nemůže se k zasedání vrátit, protože záznam město nearchivuje. Audiovizuální záznam nepořizují ani Rokycany.

Kvalitním záznamem se může pochlubit Plzeň. Je zde i archiv záznamů. Divák se dobře orientuje v tom, kdo právě hovoří, i v tom, jak kdo hlasoval.

„Nesestřihané audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva umožňující snadnou orientaci v programu jednání, přehled o projednávaných návrzích i jménech aktérů jednání, zprostředkovávají občanům průběh diskuse i jmenovité výsledky hlasování. V případě propojení na zveřejňované podklady pro jednání poskytují atraktivní formou základní přehled o rozhodovacích procesech samosprávy, projednávaných návrzích, stanoviscích a argumentech zastupitelů,“ píše Oživení na webu transparentni-cesko.cz.