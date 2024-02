TechTower je po roce téměř plný, velký zájem je o sdílené kanceláře

Za jeho vznikem stojí Správa informačních technologií města Plzně (SIT). TechTower sídlí v rekonstruovaných objektech bývalého pivovaru Světovar. Prostory o celkové ploše deset tisíc metrů čtverečních poskytují unikátní zázemí a kanceláře pro začínající firmy, technologické nadšence, programátory, začínající podnikatele, ale také studenty.

Ředitel SIT Luděk Šantora považuje první rok provozu za úspěšný a zároveň připouští, že bylo nutné po tom, co byly prostory TechTower před rokem otevřené, ještě postupně ladit některé detaily. Je nicméně spokojený s tím, že se díky technologickému parku už nyní daří udržet v Plzni inovátory, kteří se zaměřují na produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Poměrně velký zájem byl o sdílené kanceláře se zázemím, kde mohou být podobně zaměření lidé spolu, vyměňovat si zkušenosti nebo se inspirovat (coworking). „TechTower se podařilo naplnit z 85 procent. Nyní je tam přes 30 firem. Úžasný je počet lidí, kteří prošli coworkem. Bylo jich 444,“ řekl Luděk Šantora.

V technologickém parku za rok proběhlo zhruba 80 větších akcí. „Takže to tam žije skvěle, posilujeme tým lidí, který se o to stará,“ vysvětil Šantora. TechTower zafungoval jako magnet na lidi, kteří se věnují novým technologiím.

Firmy se kvůli TechToweru stěhují do Plzně

„Některé se firmy se proto už stěhují do Plzně a mladí, kteří se už dřív zapojili do některých našich aktivit a projektů, nám tady zůstávají. Je dobré, když takové lidi dokážeme udržet v regionu,“ popsal šéf SIT.

Vzhledem k tomu, že TechTower je do značné míry zaměřený na začínající firmy, přizpůsobovalo se v průběhu roku i vnitřní uspořádání, například kvůli ohledům na to, že startující podnikatelé si nemohou dovolit platit pronájem velkých prostorů. „Takže třeba kanceláře o 120 metrech čtverečních nejsou pro rozjezd začínající firmy finančně moc únosné. Proto jsme během roku tři velké kanceláře rozdělili na kóje s podlahovou plochou od 12 do 30 metrů čtverečních. Ty jsou dnes obsazené. Teď ještě pracujeme na zlepšení akustiky,“ konstatoval Šantora.

TechTower pořádá pro veřejnost dny otevřených dveří, o které bývá velký zájem. Zakladatel společnosti CIE Group Marek Bárdy, který byl u toho, když se TechTower otevíral, považuje plzeňský projekt v rámci Česka za výjimečný. „Podle mě je to zhmotnění myšlenky, na které se tu pracuje deset let. Plzeň s podporou SIT staví systém podpory technického vzdělávání a technologických firem. Věnuje se dětem už od základních škol i začínajícím firmám. To, že TechTower vznikl, považuji za obrovský úspěch. Máme část firmy v Praze a tam nic srovnatelného neexistuje,“ tvrdil Bárdy.

TechTower nabízí kanceláře i konferenční sály. Zástupci firem nebo studenti mohou na svých nápadech pracovat v coworkingu a sdílených dílnách, v areálu funguje velký multifunkční sál, laboratoř virtuální reality nebo restaurace s kavárnou. Je zde také unikátní nádrž na testování podvodních robotů.

Otevření technologického centra TechTower v Plzni (1. 2. 2023)