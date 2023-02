Plzeň má unikátní technologické centrum s bazénem pro testování robotů

Město na projekt nejmodernějšího technologického parku dalo přes sedm set milionů korun a zhruba dvě stě milionů z toho pokryla evropská dotace. S výstavbou TechToweru, který získal jméno podle 32 metrů vysoké pivovarské věže, začalo město v prosinci 2019.

„Přestavba bývalého pivovaru na moderní technologické centrum je jedním z největších projektů města Plzně. Naším cílem bylo vybudovat špičkové komplexní prostory pro zavedené firmy i začínající studenty, jejichž chytré nápady mohou změnit svět. A přesně takový TechTower je – architektonicky zajímavé místo, které přispěje k lepší budoucnosti. Dlouhodobou vizí města totiž je, aby chytré nápady vznikaly právě v západočeské metropoli,“ uvedl dnes při slavnostním otevření primátor Plzně Roman Zarzycký.

V objektu jsou kanceláře i konferenční sály. Studenti mohou na svých nápadech pracovat v coworkingu a sdílených dílnách, v areálu funguje velký multifunkční sál, laboratoř virtuální reality nebo restaurace s kavárnou. Je zde také unikátní nádrž na testování podvodních robotů nebo prostor v šestém patře, takzvaný SeedUp Space, který umožní jednat doslova nad střechami Plzně s výhledem na samé hranice Čech.

Unikátní nádrž na testování robotů

TechTower je svou velikostí a zaměřením v Česku mimořádný. U jeho zrodu byla myšlenka vybudovat v Plzni centrum se zázemím pro podnikatele, kteří se věnují nejnovějším technologiím a inovacím. A mělo přitáhnout mladé lidi, kteří se chtějí této oblasti věnovat. To se zřejmě povedlo, ještě před otevřením byla většina prostor v technologického parku obsazená.

Své místo tam mají začátečníci, kteří chtějí realizovat svůj nápad, i zavedené úspěšné firmy.

Za projektem TechTower stojí Správa informačních technologií (SIT) města Plzně. Ta už roky v řadě svých projektů podporuje technické vzdělávání na školách i zavádění nových technologií pro potřeby města nebo složky záchranného systému.

„Obsazených máme v tuto chvíli asi osmdesát procent prostorů. Někteří uživatelé se nastěhují až v březnu nebo v dubnu. Už se zabydlela například firma XR Institute, společnost Škoda Digital by se měla přestěhovat na přelomu března a dubna. Máme obsazené prakticky všechny malé startovací kóje pro začátečníky, ve kterých vidíme potenciál pro další růst,“ vysvětlil minulý týden ředitel SIT Luděk Šantora.

Při tipování firem, které TechTower obsadí, hrály roli i jejich dosavadní kontakty se SIT. „Jsou to firmy, které jsou schopné nám pomáhat s rozvojem našich mladých začátečníků, jež se snažíme připravovat prostřednictvím našich programů. Pokud na zástupcích firem vidíme, že to pro ně má smysl, je to pro nás velké plus,“ popisuje Šantora.

V Česku je TechTower výjimečný projekt

V technologickém centru, až bude kapacita naplněna, má působit zhruba 450 lidí z několika desítek firem. Zakladatel společnosti CIE Group Marek Bárdy tvrdí, že plzeňský projekt TechTower je v Česku výjimečný.

„Podle mě je to zhmotnění myšlenky, na které se tu pracuje deset let. Plzeň s podporou SIT staví systém podpory technického vzdělávání a technologických firem. Věnuje se dětem už od základních škol i začínajícím firmám. To, že TechTower vznikl, považuji za obrovský úspěch. Máme část firmy v Praze a tam nic srovnatelného neexistuje,“ tvrdí Marek Bárdy.

Jeho firma se zaměřuje například na virtuální realitu a ergonomii a pracuje na výzkumech zaměřených na ochranu zdraví. Společnost už spolupracuje v Plzni se základními školami, kdy testuje možnosti virtuální reality při výuce.

Marek Bárdy uvedl, že centrum jako TechTower má pro technologické firmy velký přínos na několika úrovních. „Nabízí se možnost vzájemné spolupráce. Zároveň se tam můžeme dostat k lidem, kteří jsou pro nás zajímaví a mají nějakou pozoruhodnou myšlenku, a oni zároveň od nás mohou čerpat inspiraci, ke které by se jinak nedostali,“ popisuje.

Upozorňuje, že praktickou výhodou je, že si do technologického centra může pozvat až 400 lidí pro nejrůznější akce. „Vybudování TechTower se městu stoprocentně vrátí. Už jenom to, že tam firmy jdou, samo o sobě ukazuje, že je ten objekt úspěšný,“ konstatoval.

Luděk Šantora zdůrazňuje, že TechTower má být místem, kde se začínající podnikatelé budou moci propojit s těmi, kteří již nějakých úspěchů dosáhli. „Mohou nám tak v Plzni vznikat a hlavně zůstávat nové, v budoucnu úspěšné firmy. V tomto přístupu vidíme cestu, jak ve městě přejít od montoven k inovativním firmám, které přinesou Plzeňanům atraktivní pracovní příležitosti,“ uvedl.