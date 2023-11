Rekonstrukce sokolovny v Rokycanech je povolena, klíčová ale bude cena

A není vyloučeno, že povedený návrh nakonec skončí u ledu. Po ukončení architektonické soutěže zástupci města na konci roku 2021 odhadovali cenu za realizaci návrhu na 300 až 400 milionů korun. Tehdejší místostarosta Jan Šašek plánoval využít na financování úvěr i dotace. Od té doby se ale změnilo vedení města a ceny ve stavebnictví šly nahoru.

Nyní se na radnici mluví i tom, že akce by mohla vyjít na zhruba půl miliardy. V bývalé sokolovně by mělo vzniknout kulturní centrum, které městu už dlouho citelně chybí.

Sokolovna byla postavena na počátku 20. století a v 80. letech byla rozšířena o přístavbu kulturního domu s velkokapacitní restaurací. Hlavní sál a přilehlé salonky sokolovny jsou ale uzavřeny od 21. října 2016 kvůli špatnému technickému stavu stropu nad hlavním sálem. Na podzim 2020 byla vyhlášena architektonická soutěž na revitalizaci sokolovny. Ze 14 soutěžních návrhů vyšel vítězně ten od architektonické kanceláře Rusina Frei architekti.

Budova uzavřena už sedm let

„V Rokycanech chybí prostor pro pořádání kulturních akcí, maturitních plesů, bálů, městských oslav. Již sedm let je uzavřena sokolovna. Nyní jsme získali povolení k odstranění přístaveb sokolovny a rozhodnutí, kterým byl ve společném územním a stavebním řízení schválen záměr revitalizace areálu sokolovny. Ta by se po přestavbě měla stát moderním kulturním centrem. Při rekonstrukci a převtělení sokolovny na moderní společenský sál budeme dbát na zachování původní historické budovy a získání podoby meziválečného období,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

„Nová přístavba je navržena převážně ze skla a citlivým způsobem navazuje na historickou budovu. Revitalizovaná budova sokolovny bude využita hlavně pro velký společenský a divadelní sál s odpovídajícím jevištěm a scénickou technikou. Do nové navazující přístavby jsou kromě vestibulu umístěny víceúčelový malý sál, zázemí účinkujících a taneční studio,“ vysvětlil místostarosta Jiří Sýkora.

Podle vedoucího odboru rozvoje městského úřadu Jiřího Hlada nyní architekti zpracovávají realizační projektovou dokumentaci stavby a následně musí zpracovat položkový rozpočet. „Poté město vyhlásí veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavby. Po předložení nabídek budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda město bude přestavbu sokolovny realizovat, a to s ohledem na finanční možnosti města Rokycan,“ doplnil Jiří Hlad.

Obě budovy mají tvořit jeden funkční celek rozdělený do tří provozních traktů. Ve společenském traktu v přední části stavby je navrhnut vestibul, foyer, šatny a toalety, bar, divadelní kavárna, hlavní schodiště a v patře dvojice kluboven využitelných jako salonky. Podle návrhu se uprostřed stavby nacházejí oba sály, které lze propojit do jednoho velkého společenského prostoru na úrovni parketu. Takový prostor by měl kapacitu pro pět stovek lidí a umožňoval by pořádání plesů.

Z prostoru by byl možný přímý přístup na piazzettu na východě i na zahrádku divadelní kavárny na západní straně. Sály mají být využívané pro divadelní představení nebo jako kino, pro plesy a hudební zábavy, pro přednášky, konference či taneční kurzy.