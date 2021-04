Sokolovna se skleněnou přístavbou bude novým kulturním centrem Rokycan

Otevřené architektonické soutěže dokážou uspořit investiční a provozní peníze a vedou k větší transparentnosti použití veřejných prostředků. V Česku se jich ale stále koná málo. Mezi výjimky se zařadily Rokycany, jejichž zástupci nedávno vyhodnotili soutěž na architektonický návrh revitalizace areálu sokolovny, tedy investice za odhadovaných 300 milionů korun. Z celkem 14 architektonických návrhů porota vybrala nápad pražského ateliéru Rusina Frei.



Ateliér vsadil na zachování původní historické budovy sokolovny a její co největší využití na kulturní centrum a na rozměrově střízlivou, ale moderně pojatou převážně skleněnou přístavbu. „Konkurence byla hodně silná, o to víc jsme rádi, že porota vybrala nás,“ konstatoval spolumajitel ateliéru Martin Rusina.

Místo přístaveb ze 70. let minulého století navrhl vítěz novou přístavbu převážně ze skla. „Ta citlivým způsobem navazuje na historickou budovu, působí důstojně vzhledem k místu, na kterém se nachází, kultivuje a oživuje plochu v blízkosti centra města,“ konstatovala hodnotící komise.

Druhý nejlepší návrh je z dílny architekta Tomáše Hanuse, na třetím místě skončil ateliér BY architects. Místostarosta Rokycan Jan Šašek uvedl, že výsledky soutěže už odhlasovala rada města, která potvrdila pořadí. „Respektujeme doporučení komise. S největší pravděpodobností se bude stavět podle návrhu vítěze,“ konstatoval Šašek. Město podle něj co nejdříve začne s ateliérem jednat.

Výsledkem by měl být podpis smlouvy o vypracování projektové dokumentace. „Při jednání budeme chtít některé věci vysvětlit, rozpracovat, aby výsledek splňoval kritéria, která požadujeme,“ sdělil Šašek.

Město podle něj chce mít stavbu co nejdříve rekonstruovanou, protože se jedná o jediný velký sál ve městě, kde se mohou konat velké kulturní akce typu koncertů, plesů či divadelních představení. Přípravu stavby odhadl na rok a půl až dva roky. Přibližně stejnou dobu by mohla trvat výstavba, takže první ples by se mohl konat na začátku roku 2025.

Město je sice odhodláno investici financovat z vlastních zdrojů, ale jen v případě, že nebudou k dispozici dotační prostředky. „Zatím nejsou vypsané žádné dotační tituly. V momentě, kdy nějaké budou k dispozici, požádáme o ně. Zatím ale žádat nemůžeme, když nemáme projekt,“ konstatoval Šašek.

Tomu se prý líbí všechny tři vítězné návrhy. „Ke každému mám z funkčního i estetického pohledu nějakou výhradu, ale akceptuji názor poroty,“ sdělil Šašek s odkazem na web rokycany.cityupgrade.cz, kde jsou všechny návrhy k nalezení.

Za vypsání otevřené regulérní soutěže chválí město Česká komora architektů. „Je chválihodné, že město uspořádalo otevřenou soutěž na architektonický návrh. Je to postup, který by měl být ve veřejné správě automatický, protože je nejtransparentnější. Vítěze totiž vybírá porota, kde většinu tvoří odborníci nezávislí na zadavateli,“ vysvětlila mluvčí České komory architektů Tereza Zemanová.

Připomněla, že soutěž pojatá stejně jako v Rokycanech, do níž se může přihlásit každý architekt, vylučuje situaci, že by třeba starosta chtěl oslovit svého kamaráda architekta.

Používání této metody podle Zemanové roste, ale stále se ani zdaleka neblížíme ke zvyklostem Německa či Rakouska, kde se otevřenou soutěží postupuje u většiny veřejných staveb většího významu. „Soutěží je pořád málo. Třeba loni jich bylo v celé České republice mírně nad 50. Když je vztáhneme k objemu investic, jedná se o jednotky procent,“ přiblížila Zemanová.

Veřejných soutěží je v Česku stále málo

Uspořádání soutěže přijde město na zhruba 1,2 procenta z investovaných peněz. U Rokycanské sokolovny je to tedy kolem 3,5 milionu korun. „Tato investice se však často vrací už ve stádiu realizace. Jasně formulované zadání a kvalitně vypracovaný projekt vedou k úspornému návrhu, eliminují změny během stavby a následné vícepráce,“ uvedla Zemanová.

Upozornila i na to, že když se architektovi dá zakázka takzvaně z ruky bez soutěže, nemá žádnou motivaci snížit investiční náklady nebo navrhnout stavbu s co nejnižšími provozními náklady.

„Docela často se stává, že město sice ušetří za soutěž, ale když je kvůli tomu stavba naprojektována špatně, u takto velké stavby pak zbytečně vynaloží na provozních nákladech i desetimiliony navíc,“ popsala Zemanová.

Podle webu České komory architektů se v loňském roce otevřená regulérní soutěž konala v Plzeňském kraji ještě při výběru návrhu na dostavbu historického centra Starého Plzence. Otevřená soutěž, které by se mohl účastnit každý architekt, se nekonala ani v případě obřích investic, jakými byly nová klatovská nemocnice nebo nové plzeňské divadlo.