Praxe ukázala, že podle normy se jezdit nedá. Problémovou zatáčku opravili

Ostrá zatáčka byla součástí rekonstrukce zhruba třičtvrtěkilometrového úseku Lábkovy ulice, do které obvod investoval přes 12 milionů korun a kterou včetně nových parkovacích míst dokončil před dvěma lety.

Řidiči si v příliš ostré zatáčce opakovaně ničili gumy. „Byla to chyba a já to mám nastavené tak, že když se udělá, měla by se opravit co nejdříve,“ sdělil místostarosta městského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun, podle kterého oprava obnášela nové stavební povolení a náklady zhruba 200 tisíc korun.

„Projektant použil nejmenší přípustný poloměr, který sice byl možný, ale praxe ukázala, že řidiči s velkými auty tam měli problém. Raději jsme udělali zatáčku ve velkorysejší podobě, než abychom pořád opravovali rozbité obrubníky,“ uvedl Baloun.

Architekt podle něj vycházel z toho, že do ulice mají zakázaný vjezd vozidla nad 3,5 tuny. „Ale protože tam mají výjimku vozidla dopravní obsluhy, praxe ukázala, že ne každý šofér se tam vytočí,“ popsal místostarosta.

Architekt projektu rekonstrukce Jan Arnet chybu neuznal. Jak již dříve uvedl, křižovatka je navržená v souladu s trendem uliční prostory zužovat a nutit tím řidiče, aby jezdili po městě pomalu.

„Dřívější křižovatka byla zbytečně široká a nebezpečná, protože tu řidiči jezdili příliš rychle,“ sdělil Arnet specializující se na dopravní stavby. Podle něj jsou poloměry v souladu s českou státní normou nejen pro osobní auta, ale i pro nákladní vozy.

„Občas ale dojde ke střetu české státní normy s realitou, tedy s řidiči, kteří nejsou ochotní zpomalit a dostatečně kroutit volantem. Vím o tom, že tam auta vjíždějí na obrubník,“ sdělil po rekonstrukci ulice architekt. Upozornil i na skutečnost, že projekt je schvalovaný různými odbory a policisty. „Bez toho by nezískal stavební povolení. Ti všichni by měli projekt zkontrolovat, jestli jim vyhovuje,“ uvedl Arnet.

Jisté je, že místní si oddechli. Publicista Zdeněk Roučka, který kousek od silnice bydlí a na nutnost opravy upozornil, je rád, že k nápravě došlo. „Pravidelně se tam objevovaly obrovské vyjeté koleje a řešit to značkou, že tam nesmějí jezdit nákladní auta a posílat je dál do sídliště, mi nepřišlo logické,“ sdělil Roučka.

Ten by si přál opravu i další části, a to v místě pod lávkou pro pěší a cyklisty. Když řidič podjede pod lávkou směrem k Vejprnické ulici, překvapí ho totiž nově vytvořené esíčko, na které tu také není zvyklý.

„Silnice pod mostkem byla úplně rovná. Zubu, který zde udělali, nerozumím. Kdyby silnice vedla rovně, přišli bychom sice o dvě nebo čtyři místa na parkování, ale ta by tu nechyběla, protože parkoviště stejně nikdy není plné,“ popsal Roučka.

Podle Balouna i Arneta byla důvodem k vybudování esíčka opět snaha donutit řidiče, aby zpomalili.

Opravená silnice v Plzni se bude znovu opravovat (12. 2 .2020)