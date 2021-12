Horažďovice opravily průtah, v Horšovském Týně se jezdí po novém mostě

„V posledních letech byl most v Horšovském Týně ve špatném stavu, na sedmibodové stupnici měl číslo šest. Byla omezena hmotnost vozidel, která přes něj směla přejíždět. Navíc byl i úzký,“ vysvětlila v srpnu těsně před sundáním původní konstrukce z pilířů Monika Klimentová z krajské správy a údržby silnic.

V polovině letošního srpna snesl největší kolový jeřáb v České republice mostovku, která se klenula nad řekou od roku 1914. Pár dnů po odvezení původní konstrukce začaly kamiony navážet profily nového mostu. Bylo jich celkem deset.

Dva z nich přijely poškozené, což stavbaři zjistili ještě předtím, než je upevnili na jeřáb. Protože byly dělané na míru, museli dělníci čekat na dodání nových.

„Byla to komplikace, vzniklo nějaké zdržení, ale časovou ztrátu jsme dohnali. My máme hotovo, most začne sloužit vozidlům i pěším 1. prosince. Protože ještě není propojené plynové vedení, do doby, než se tak stane, bude dočasně uzavřen jeden ze dvou chodníků,“ vysvětlil Tomáš Hnojský ze společnosti Metrostav. Plynovod by měl být propojený do Vánoc.

„Otevření mostu pro nás bude velká úleva,“ řekl starosta Horšovského Týna Josef Holeček.

I když most měří jen asi 40 metrů, kvůli jeho uzavření pěší při každé cestě nachodili nejméně o půl kilometru víc a objížďka pro osobní auta přes historické centrum města měřila téměř tři kilometry. Pro kamiony a nákladní auta byla ještě delší.

Týden před plánovaným otevřením mostu byly kompletně vyasfaltované chodníky i vozovka. Asfaltový koberec v té době chyběl už jen ve sjezdu do Žižkovy ulice na levém břehu řeky.

Rozpočet stavby je 35 milionů korun. Podle krajské správy a údržby silnic 95 procent částky pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbylých pět procent doplatí Plzeňský kraj.

Most je součástí krajské silnice druhé třídy, která zajišťuje propojení Domažlicka s dálnicí D5 u Nové Hospody na Tachovsku.

Lépe se ode dneška jezdí i řidičům na Klatovsku. Na silnici první třídy z Klatov do jihočeských Vodňan skončila po 19 měsících oprava průtahu Horažďovicemi.

Skončila oprava průtahu Horažďovicemi

„Během stavebních prací byla v úseku dlouhém zhruba jeden kilometr vyměněna celá konstrukce vozovky. Ta byla oboustranně osazena silničními obrubami, podél vozovky vznikla parkovací místa pro osobní automobily a také byl nově vytvořen odstavný pruh pro provádění kontrolní činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Nové jsou chodníky, autobusové zastávky a křižovatky,“ uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Současně s rekonstrukcí silnice vznikla i nová kanalizace pro odtok dešťové vody, byla přeložena vodovodní a plynová potrubí, kolem komunikace veřejné osvětlení. Pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo opravu společenství firem ZNAKON, PORR a M – SILNICE za cenu 102 milionů korun bez DPH.

Silnice první třídy z Klatov na jih Čech je hodně vytížená. Ministerstvo dopravy na ní chce od 1. července zavést mýto pro nákladní dopravu. Podporuje to kraj i obce, protože hodně řidičů kamionů ze zahraničí se právě po této silnici snaží vyhnout placení mýta na hlavních tazích z Plzně do Českých Budějovic a z Plzně přes Folmavu do Německa.

To pociťují nejen obyvatelé obcí na této silnici, ale i v okolí. Kvůli rozkopanému průtahu v Horažďovicích navedly navigace mnohdy šoféry kamionů do okolních vesniček i po silnicích třetí třídy. Tam ale mezinárodní kamionová doprava nemá co dělat.

Jeřáb odstranil stoletý most v Horšovském Týně (15. 8. 2021)