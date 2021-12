Zchátralý most u Chotíkova zbourali, nahradí ho lávka pro pěší a cyklisty

U Chotíkova na Plzeňsku o víkendu zbourali zchátralý a už roky zavřený most, který vedl nad silnicí z Plzně do Karlových Varů. Podle starostky Chotíkova Evy Hirschfeldové plánuje obec v místě vybudovat lávku pro pěší a cyklisty, kterou by lidé vyžívali při cestě směrem na Krkavec.