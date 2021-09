V Rokycanech bylo 22 žáků pozitivních, PCR testy virus ale nepotvrdily

Informaci potvrdil ředitel školy Bohumil Nosek. Výsledky testů u zbylých dětí budou vědět do konce týdne.

Co mohlo způsobit falešnou pozitivitu testů si neumí vysvětlit. Vyloučil, že by s testy manipuloval někdo jiný než děti. „Jsou to samotesty, takže se sad dotýkaly jen děti,“ sdělil Nosek.

Škola je výjimkou v rámci České republiky, protože v jiných školách bylo záchytů minimum. V Rokycanech z 500 dětí byl záchyt čtyřprocentní. Dnes u prvňáků měla škola lepší výsledky - jeden pozitivní test ze 70.

Nejvíc záchytů bylo v 7. A, kde bylo sedm pozitivních testů. „Máme tam i jednu žákyni, která při každém testování vyšla pozitivní, přitom následný PCR test to vždy vyloučil,“ uvedl ředitel, který ve středu při tak velkém záchytu musel přidat izolační místnosti pro děti.

„Připravili jsme jednu izolační místnost, protože jsme netušili, že bude tolik pozitivních dětí. Pak jsme museli přidat další dvě místnosti, kde byly pod kontrolou, kdyby se někomu udělalo špatně. Mezitím jsme kontaktovali mobilem rodiče a ti si děti postupně vyzvedávali a následně se přes dětské praktické lékaře objednali na PCR,“ popsal ředitel, který si prý při záchytu myslel, že se jedná v rámci republiky o normální stav.

Nakonec zjistil, že tak velký záchyt jiné školy řešit nemusely. „Rodiče to ale vzali pozitivně, že je to pro dobro věci,“ poznamenal Nosek.

Výsledky může ovlivnit i způsob skladování

„K příčině konkrétního případu se nedokážu vyjádřit,“ uvedla lékařka z laboratoře jedné z nemocnic v Plzeňském kraji, kde testy prováděli. Jméno uvést nechtěla, ale redakce jej má k dispozici.

„Obecně se dá říci, že když vyjde u 22 dětí pozitivní test a ani jedno nemá nudli u nosu, něco je špatně,“ uvedla. Připomněla i to, že u testů se používají různé šarže různých chemikálií. „Občas se stane, že nějaká šarže je jiná, kontaminovaná a hned se vyřazuje,“ sdělila.

Podle ní výsledky může ovlivnit i způsob skladování. Musí se totiž dodržet teplotní podmínky, vlhkost. „Problém byl, když se testy odebíraly v zimě ve stanech, když mrzlo,“ podotkla odbornice.

„Jakýkoliv test na cokoli může být falešně negativní i falešně pozitivní. A pokud se provedlo testů stovky a z nich 22 falešně pozitivních, není to nic vzácného a nemá cenu zkoumat, proč to tak je. Je to prostě realita,“ sdělil koordinátor očkování proti covid-19 v Plzeňském kraji Robin Šín.