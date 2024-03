Demolice Skleněného pekla je na spadnutí, Plzeň se zbaví černé stavby

Ta bude v podstatě startem proměny území mezi Rokycanskou třídou a Jateční ulicí. Lokalitu chtějí nově využít tři developerské společnosti. V území má vzniknout obchodní centrum, administrativní prostory i bytové domy. Demolice je v podstatě na spadnutí. Čeká se na to, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí, které bylo vydané 14. února a týká se první etapy projektu na přeměnu oblasti.

„Počítáme s tím, že územní rozhodnutí nabude právní platnost nejpozději do dvou týdnů. Ihned potom jsme připraveni začít s bouráním. Odhaduji, že to bude koncem března nebo na začátku dubna. Tím splníme požadavek města a věříme, že nám pak město prodá pozemky, které mu v oblasti patří,“ prohlásil minulý týden šéf developerské společnosti Intercora Ivan Hlaváček.

Jeho firma postaví uprostřed území obchodní centrum s prodejnou potravin Billa a parkoviště. „Letos na podzim bychom mohli mít stavební povolení. V příštím roce před Vánocemi bychom chtěli obchody otevřít,“ řekl Hlaváček. Investor má podle smlouvy s městem demolici Skleněného pekla zahájit do čtyř měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na první etapu přestavby území.

Nicméně Šindelář je přesvědčený, že bourání opravdu začne v březnu. „Není na co čekat. Pozemky, které v oblasti vlastní město, může investor koupit až po demolici a pak se zřejmě bude snažit co nejdřív získat stavební povolení,“ vysvětluje.

Problém se z části načerno postavenou budovou město řešilo téměř dvacet let. Do sporu s původním vlastníkem se radnice dostala poté, co v rozporu se stavebním povolením přistavěl několik pater navíc. Budova tak nemohla být zkolaudovaná, odstartovala dlouhá právní tahanice, ke které se ve finále úřady dožadovaly i odstranění černé stavby.

Soudní manévry však nebraly konce. Budova chátrala a často ji obývali bezdomovci. Zvrat nastal v roce 2020, kdy se vlastníkem objektu a souvisejících pozemků stala společnost RP Letná Romana Pilíška. Po změně vlastníka začali zástupci města jednat o nové budoucnosti území.

Bytové domy, obchodní centrum s Billou

V roce 2022 vznikl návrh dohody mezi městem a investory RP Letná, Intercora a MS Letná o podmínkách pro nové využití oblasti. Podle studie, na které se podílel Útvar koncepce a rozvoje města, mají podél Úslavy vyrůst tři bytové domy. Uprostřed území mezi řekou, Rokycanskou třídou, Těšínskou a Jateční ulicí má být obchodní centrum s prodejnou Billa. U křižovatky Rokycanské a Jateční má vyrůst víceúčelová budova. Investor potřebuje získat městské pozemky, které leží zejména podél Jateční ulice.

V plánu je, že z oblasti nezmizí jenom Skleněné peklo, ale také myčka aut nebo prodejna automobilů. Investor bude potřebovat změnu územního plánu města, aby podél Úslavy bylo možné postavit bytové domy. Dohodu města s investory RP Letná, MS Letná a Intercorou zastupitelé schválili 9. 5. 2022. Přijetí smlouvy tehdy nepodpořili zástupci ANO a Pirátů. Měli výhrady k tomu, že byla předběžně stanovena prodejní cena za metr čtvereční městských pozemků na 5300 korun. Skutečná prodejní cena bude však stanovena až na základě odhadu ceny před prodejem.

Bytové domy a víceúčelovou budovu na křižovatce Rokycanské a Jateční by měla stavět společnost BC Real. Její šéf Martin Hrubý upozornil, že využití oblasti bude limitované rozvody vody, kanalizace a dalších sítí pod zemí. „To se odrazí například v možnostech budovat prostory pro parkování. My se snažíme stavět parkování pod domy, narazíme tedy na omezení,“ konstatoval.

