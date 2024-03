Cyklisté pofrčí po stezce mezi Plzní a Chrástem. Dřív tam jezdilo pendolino

Ještě v listopadu 2018 svištěla pendolina po kolejích přes Chrást a kolem okrajových plzeňských části Bukovec a Chlumek. S otevřením nejdelšího železničního tunelu v České republice osiřela trať v závěru roku 2018.

Teď už tu panuje čilý stavební ruch. Přibližně do konce května by měla být v šestikilometrovém úseku od Chlumku do Chrástu hotová cyklostezka kombinovaná se stezkou pro chodce.

„Staveniště jsme převzali letos 9. ledna, na realizaci máme podle smlouvy pět měsíců,“ řekl výrobní ředitel společnosti Roadfin Milan Hacker. Firma z Plzeňska uspěla v tendru s nabídkovou cenou 29,5 milionu korun. V minulosti mimo jiné budovali například cyklostezku od plzeňské části Skvrňany směrem na Vejprnice.

Stavbaři při budování stezky k Chrástu využili do spodních vrstev i kamenivo, ve kterém byly desítky let uložené koleje. Teď na srovnané a vibračními válci utažené podkladové vrstvy navážejí těžká nákladní auta jemnější štěrky.

Kilometry couvání s nákladem

Řidiči musejí s naloženými náklaďáky couvat téměř kilometr. V úzkém prostoru bývalé trati by se auty neotočili. „Je to náročnější, ale žádný problém. Jde to,“ podotkl jeden ze šoférů. Strojník z grejdru, což je stroj na rozhrnutí a srovnání vysypaného materiálu, ukazoval řidičům naložených náklaďáků, kam přesně mají nacouvat a zastavit. Pak podle jeho pokynů odsypali část nákladu, o kus popojeli a zase odsypali. Tak to pokračovalo, dokud korby nebyly prázdné.

Pak strojník sedl za volant svého stroje a začal rozhrnovat navezený materiál. Poté jeho kolega s vibračním válcem vrstvu zhutnil. Tak vzniká budoucí šestikilometrová stezka. Nejprve technika navážela materiál v kilometrovém úseku mezi Bukovcem a Chlumkem, teď si šoféři nacouvají ještě mnohem víc v téměř pět kilometrů dlouhé části mezi Chrástem a Bukovcem. Ani tady není dost místa na otočení nákladních vozů, pro vyhnutí tu však mají místa dost.

Navíc u prvního kamenného mostu budoucí stezky ve směru od Plzně dělníci připravují bednění pro novou 35 metrů dlouhou opěrnou zeď. Na všech čtyřech mostech mezi Plzní a Chrástem už mají odbourané římsy. Čeká je betonování nových a přidělání bytelného zábradlí, aby používání stezky bylo bezpečné.

„Kdyby nebylo zapotřebí pracovat na mostních konstrukcích, samotná stavba stezky by byla mnohem rychlejší. Současně se stezkou vzniká i několik odpočívek,“ dodal Milan Hacker.

Zrušená trať byla dvojkolejná. Asfaltová stezka bude široká tři metry a na každé straně bude mít ještě dalšího čtvrt metru širokou krajnici. Mezi Chlumkem a Chrástem vzniká stezka v místě někdejší koleje blíže řece Berounce. Druhý pás vysypaný hrubším štěrkem zůstane volný. V něm budou vydlážděné odpočívky s lavicemi, stoly, koši a držáky pro odstavení jízdních kol.

Úsek mezi Plzní a Bukovcem buduje Plzeňský kraj. U Chlumku ve spolupráci s městem Plzní vzniká dočasný sjezd z cyklostezky na starou cestu k mostu přes bývalou trať nedaleko bývalé bukovecké papírny. Odtud vede zpevněná cesta mezi bývalou tratí a vrchem Chlum až k západnímu portálu železničního tunelu.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar řekl, že město už dohnalo zpoždění v přípravě posledního úseku společné stezky pro cyklisty a chodce od Chlumku k tunelovým portálům. „Každým dnem bychom měli mít stavební povoleni pro náš úsek až do Doubravky. Když půjde hladce soutěž, v letě bychom mohli začít stavět. Každopádně letos bude hotovo,“ uvedl Tolar.

Peníze na stavbu v městském rozpočtu na stavbu jsou připravené. Na rozdíl od krajského úseku bude ten mezi Chlumkem a Doubravkou širší. „Nakonec jsme se rozhodli náš úsek dělat v šestimetrovém provedeni a využít celou šíři původně dvoukolejné trati. Polovina profilu bude pro cyklisty, druhá pro pěší a vyznavače inline,“ dodal Tolar. Podle náměstka plánuje vybudovat doubravecký městský obvod v místě začátku nové cyklostezky nedaleko tunelového portálu odpočinkové místo s vyhlídkovou věží, ze které bude vidět jak na tunel, tak do údolí.

Zatím jde o projekt, který by měl mít podobný ráz jako odborníky oceňovaná Paluba Hamburk z upravených kontejnerů u plzeňského vlakového nádraží. „Stezka bude fenoménem a takový point, kde bude možné posedět, si návštěvníci zaslouží,“ podpořil Tolar záměr doubravecké radnice.

Kraj i město doufají, že na stezce bude živo. Protože bývalá rychlíková trať nemohla mít velké převýšení, pozvolné a mírné stoupání na stezce bez problémů vyjedou i rodiny s malými dětmi na kolech.