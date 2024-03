Plzeň chce postavit rampu pro vozíčkáře a seniory do vod Kamenného rybníka

Záměr vyvolal negativní reakce u lidí, kteří místo znají. Ti zdůrazňují, že nemají nic proti rampě pro hendikepované, ale jsou přesvědčeni, že vybrané malé místo na břehu obklopené lesem je pro ni nevhodné.

Obávají se navíc, že vybudování rampy bude mít negativní dopad na životní prostředí a že mohou následovat další změny.

Kritici záměru se sešli s náměstkem primátora Alešem Tolarem (STAN) a zástupci Správy veřejného statku, aby s nimi probrali své výhrady. Podle Tolara odpůrce rampy trochu uklidnilo, když viděli navrženou podobu, která ráz místa mění minimálně. Argumenty kritiků pokládá za projev snahy bránit místo, které si oblíbili. Nicméně mezi těmi, kteří výběr lokality zpochybňují, jsou i lidé se zkušenostmi s životem na vozíku nebo s omezenou pohyblivostí.

Někteří lidé se bojí o klid

„Jedná se o asi patnáct metrů dlouhý pozvolný sjezd do vody. Bude to z přírodních materiálů na bázi dřeva. Myslím, že odpůrcům nevadí ani tak samotné zařízení, ale mají obavy, že jim tam někdo sebere klid,“ řekl Tolar.

Tvrdí, že rampa může sloužit nejenom pro vozíčkáře, ale i pro další lidi s pohybovými potížemi. Součástí úprav u Kameňáku bude podle Tolara i zřízení několika parkovacích míst přibližně 300 metrů od břehu, ke kterému povede zpevněná cesta. Ujišťuje, že instalace pilotů pro lávku do dna rybníka nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V plánu je, že rampa by se instalovala po letošní letní sezoně.

Petra Chalupová, která patří ke kritikům plánu, uvedla, že jí především vadí, že se má úpravami měnit kousek přírody, kde se dá relaxovat. Přiznává, že jí místo přirostlo k srdci.

„Zažíváme tu nádherné okamžiky, když přijdeme brzy ráno, nebo vpodvečer,“ uvedla. Mluví přitom o pozorování volavek nebo ledňáčka. Je přesvědčená, že piloty zavrtané do dna budou mít nepříznivý vliv na přírodu. Obává se, že pokud už je nedaleko naplánované parkoviště, můžou následovat další změny.

„Sociální zázemí, za chvíli asfaltka, no a za rok dva třeba i kiosek,“ sdělila. Upozornila, že nedaleko místa je přírodní rezervace, kterou podle odborníků může ohrozit nárůst počtu návštěvníků oblasti.

Odpůrci záměru si myslí, že pro umístění zařízení pro hendikepované je mnohem vhodnější Bolevák, kde je už dlouhou řadu let naplánované. „Já si myslím, že někde by to určitě mělo být, ale lokalita u Kameňáku je nevhodná. Je to malinké místo a chybí tam sociální zařízení,“ sdělila Marie Jančová, která sama má problémy s pohybem.

Jaroslav Váňa má zkušenost s používáním vozíku pro hendikepované a nápad na rampu do Kameňáku nepokládá za šťastný. Na Boleváku by mu připadlo vhodnější. „Protože tam jezdí nízkopodlažní autobus, je tam snazší přístup, je tam dostatek místa a lepší zázemí pro návštěvníky. Projekt pro Kameňák se mi nezamlouvá, na Boleváku by to bylo v pořádku,“ prohlásil.

Při stavbě nebude zapotřebí odpouštět vodu

Richard Havelka, který má ve Správě veřejného statku města na starost oblast městských rybníků, tvrdí, že v podstatě se jedná o zpřístupnění Kameňáku pro hendikepované. „Tak, aby měli možnost využívat městský rybník,“ konstatoval.

Piloty pro rampu podle něho budou pouze zavrtané do dna a nebude zapotřebí betonování ani upouštění rybníka. Metr široká rampa má být z kompozitu podobného dřevu. Plánovaná je s pozvolným sklonem. „Aby se vozíčkář dostal zpátky i bez cizí pomoci,“ uvedl. Domnívá se, že zařízení bude vhodné i pro seniory, kteří mají zájem se koupat.

Podle Havelky je plán na jiné zařízení pro vozíčkáře u Boleváku ještě ve hře. „Ale má to být poměrně technicky náročné a bude třeba pravidelný dohled. Mělo by to být pro velmi špatně pohyblivé lidi, kteří by to využívali s asistencí dalšího člověka. Cena takového zařízení byla dříve odhadovaná na zhruba pět milionů korun.“