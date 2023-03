Plánovaná silnice odvede tranzitní dopravu. Obce se těší, že se zbaví kamionů

„Pokud přeložka silnice vznikne, pro nás to bude neskutečná úleva. Obec je přetížená dopravou,“ řekla starostka Kyšic Martina Beranová. Přes celou obec mimo jiné projíždí každý den velké množství kamionů, pro něž je to nejkratší cesta z dálničního přivaděče do skladového a průmyslového areálu mezi Kyšicemi a Dýšinou.

V části Letkovské ulice v Kyšicích mají dva proti sobě jedoucí kamiony problémy vyhnout se na úzké silnici, v jednom místě se protahují pár centimetrů od střechy domu. Podél Letkovské není ani chodník a podle starostky tam lidé mívají problém přejít přes frekventovanou silnici.

Projekt počítá i s tím, že nová silnice obejde Kyšice západním okruhem a pokračovat bude až nad Červený Hrádek, kde vznikne křižovatka. V té se bude potkávat přeložka silnice druhé třídy s novou komunikací, která bude přímým napojením mimo zastavenou oblast do průmyslové zóny mezi Kyšicemi a Dýšinou.

Přeložka silnice bude měřit šest kilometrů

Od křižovatky bude přeložka silnice druhé třídy přibližně kopírovat současnou silnici k Dýšině směrem k rozvodně energetiků, nad Dýšinou se stočí mírně doleva, obejde stromy porostlé návrší a přes pole bude pokračovat z kopce dolů k serpentinám za Chrástem vedoucím k Dolanskému mostu.

Současně s tím stavbaři vybudují z téhle křižovatky ještě další silnici směrem k Zábělé a Bukovci, která má téměř kopírovat trasu železničního tunelu v podzemí. Tahle komunikace se napojí na stávající silnici z Plzně do Chrástu přibližně v místech, kde z ní dnes odbočuje stromy lemovaná cesta k vysílači nad Červeným Hrádkem. Auta pak už nebudou muset projíždět Zábělou.

Podle ředitele technického útvaru Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martina Víta měří samotná přeložka silnice druhé třídy přibližně šest kilometrů.

„Společně s navazujícími komunikacemi se bude v rámci stavby budovat 12 kilometrů silnic. V únoru podávala firma, která zpracovávala projektovou dokumentaci v tomto stupni, žádost o vydání územního rozhodnutí. Úřad si vyžádal ještě nějaké doplnění. Předpokládám, že letos bude územní rozhodnutí vydané, abychom mohli pokračovat v práci na dalších stupních projektové dokumentace,“ vysvětlil Martin Vít.

První dokumentace pro plánovanou silnici mezi Kyšicemi a Chrástem vznikala asi před 15 roky. Pak se práce na projektu na několik let zastavily. Tohle zastavení mimo jiné znamenalo, že silnice nevznikala současně s budováním nejdelšího železničního tunelu u nás mezi Kyšicemi a Plzní otevřeného v roce 2018.

Na silnici, která odvede tranzitní dopravu z obce, se těší i v Dýšině. „Pro Dýšinu by to znamenalo velké zklidnění. Usilujeme mnoho let o to, aby se s projektem pohnulo a dotáhl se nejlépe k realizaci,“ řekl starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer.

Zákaz vjezdu nákladních aut to obcí

Po vybudování a zprovoznění přeložky frekventované silnice druhé třídy budou obce bojovat o to, aby přes ně nesměla jezdit nákladní auta.

„Až bude obchvat zprovozněný, nákladní doprava by měla mít zakázaný průjezd přes Kyšice. Před třemi a půl lety jsme si nechali udělat statistické měření na komunikacích. Kromě toho, že jsou přetížené nákladní dopravou, se zjistilo, že někteří řidiči nerespektují ani maximální povolenou rychlost v obci, a místo 50 kilometrů v hodině jsme tu měli na návsi zaznamenaných i 130. S policisty jsme domluveni, teď tu měří docela často,“ popsala starostka Kyšic Martina Beranová.

I když silničáři budou mít všechna potřebná razítka a pravomocná povolení, zatím nevyjasněnou otázkou je, z čeho se bude nová krajská silnice financovat. Pokud by kraj nezískal dotaci, sám by ze svých prostředků takovou stavbu neutáhl.

A proč budovat právě tuhle silnici? Je jednou z alternativ, jak se auta jedoucí na severní Plzeňsko od pražské dálnice D5 vyhnou Plzni. Po sjetí z dálničního přivaděče dojedou po nové silnici mimo obce k Dolanskému mostu, projedou Zručí a budou v Třemošné, kde se napojí na silnici Plzeň - Žatec.