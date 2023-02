Silnice v kraji jsou samá díra, asfalt trpí hlavně kvůli střídání teplot

„Je to o počasí, o průběhu letošní zimy. V noci klesají teploty pod bod mrazu, přimrzne, ráno začnou teploty stoupat nad nulu. Pokud není povrch celistvý, dostane se do něj voda,“ vysvětlil Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Když se voda dostane do nějaké spáry v asfaltu, v noci při mrazu nabude na objemu a drobné trhlinky se postupně začínají zvětšovat až se ve vozovce vytvoří otvor. Ten se pak dál prohlubuje.

Řadu děr záplatovali před několika dny krajští silničáři v obou směrech na silnici mezi Černicemi a Štěnovicemi, řidiči kličkují mezi řadou drolících se prasklin na stejné silnici při jízdě od dálničního přivaděče na Klatovy k Robčicím.

Životnost studené balené směsi je krátká

V Masarykově ulici v Plzni u tamního gymnázia silničáři zalepili speciální asfaltovou směsí určenou pro použití v zimě několik větších děr u přechodu. Rozpraskanému asfaltu a několika zatím menším dírám se vyhýbají auta také při sjíždění kopce v plzeňské Hřbitovní ulici, kudy vede objízdná trasa zavřené silnice mezi okrajem Plzně a Červeným Hrádkem.

Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně uvedla, že nasmlouvaným firmám průběžně posílají seznamy míst, kam mají jet výtluky spravit. „Koncem února začneme vytipovávat místa, která jsou i po opravách studenou balenou směsí ve stavu, že budou potřebovat klasickou opravu. V zimě používaná směs odstraní aktuální problém, ale její životnost není příliš dlouhá,“ vysvětlila Žáková.

I krajští silničáři takový seznam budou vytvářet. „Lidé z našich středisek tahle místa průběžně mapují a zapisují do seznamů. S výspravami nečekáme na jaro, ale studenou směsí opravujeme průběžně, aby byla zachovaná bezpečnost. Z našeho pohledu by bylo lepší, kdyby na vozovce byla delší dobu souvislá vrstva sněhu a teploty pod bodem mrazu. Silnice by méně trpěly než při střídání teplot pod a nad nulou. Stejné situace řešíme napříč celým krajem, není to jen v určitých oblastech,“ podotkl Anton.

Silnice střídáním teplot trpí

Ze zkušenosti krajských silničářů vyplývá, že současné počasí škodí především silnicím, které mají povrch starší než pět let. „U mladších se tyhle závady neobjevují,“ naznačil Anton.

Počasí na přelomu loňského a letošního roku dalo silnicím zabrat. Dva týdny před Vánoci napadl sníh a i přes den bylo pod bodem mrazu. S Vánocemi přišla obleva. Poslední dny roku 2022 a první roku 2023 připomínaly spíše pozdní jaro, teploty na Plzeňsku přes den opakovaně šplhaly k 18 stupňům na nulou.

Silničáři v prosinci varovali, aby řidiči byli obzvláště opatrní, když je přes den nad nulou a v noci klesají teploty pod bod mrazu. Vysvětlovali to na mostní estakádě u Třemošné na Plzeňsku. „Nad ránem může konstrukce promrznout a může se na ní začít tvořit námraza. Ta někdy jen na desítkách metrů dramaticky zhorší jízdní vlastnosti vozovky. Řidič, který sem jede po běžné komunikaci, přijede najednou na úsek, který je namrzlý a může ho to překvapit,“ varoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.