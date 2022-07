Ani nabídky bytů či parcel lékaře nepřesvědčí, aby šli do malého města

Když lidé neseženou praktického lékaře, musejí se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která by ho měla zajistit. To v poslední době říká zájemcům o registraci do svojí kartotéky praktický lékař ze Staňkova David Gerber. Ve městě, kde žije přes 3 300 obyvatel, totiž bez náhrady skončila druhá praktická lékařka a pacienti, kteří po ní zbyli, chtějí získat lékaře v místě.

Gerber už má ale tolik pacientů, že další přibrat nemůže. Podobný problém mají dlouhodobě hlavně vesnice a malá města v Plzeňském kraji. „Odcházející lékařka měla 1 300 pacientů, některé jsem převzal, hlavně sociální případy, ale všechny zaregistrovat nemůžu,“ popsal Gerber.

Pacienti hledají místo u okolních praktických lékařů, novou ordinaci otevřeli v Domažlické nemocnici, takže někteří přešli tam. „Neexistuje v kraji obec, kde by starosta neudělal maximum pro podporu lékařů,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais (Piráti).

Problém mají zejména venkovské oblasti na Domažlicku, Tachovsku či Klatovsku. „Většina praktických lékařů je v důchodovém věku nebo se mu blíží, někteří i dlouho přesluhují, protože svou práci vnímají jako poslání. Ale mladí lékaři po studiích často raději zůstávají v nemocnicích ve větších městech a do regionu se jim tolik nechce,“ řekl Hais.

Nýrsko získalo lékařku žijící v Německu

Své o tom ví například Kdyně nebo Nýrsko. Obě pětitisícová města s další spádovou oblastí mají zkušenosti se sháněním lékařů. „Stále se s tím potýkáme. S lékařem ze zdravotního střediska jako město spolupracujeme úzce, hledáme společnými silami nějaké doktory,“ řekl starosta Kdyně Oskar Hamrus (Pro Kdyňsko). Město má praktiky a má i zubaře, potřebovalo by jich ale víc. Zcela chybí dětský lékař.

Také dlouholetý starosta Nýrska Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko a spádové obce) má s hledáním lékaře poměrně čerstvou zkušenost. „Kvůli věku u nás skončila obvodní lékařka asi před třemi lety. Měli jsme štěstí, že jsme nakonec sehnali novou paní doktorku, která ale tenkrát bydlela za hranicemi v Neukirchenu a dojížděla k nám, což bylo v době zavřených hranic při covidu obtížné,“ řekl. Protože ale lékařka nemá zatím dostatek pacientů, město jí ročně vyplácí zhruba třísettisícovou dotaci, aby se vůbec zaplatil chod ordinace.

I Staňkov by podle starosty Alexandra Nováka byl ochotný platit dotaci na ordinaci, jen kdyby praktik přišel. Podle něj původní lékařka i radnice udělala pro nalezení náhrady vše, co se dalo. „Lékařka několik let přesluhovala a sháněla náhradu. Vím o čtyřech vážných zájemcích, s některými jsem sám jednal, měli by ordinaci na nulový nájem,“ poznamenal Horák.

Jeden zájemce z Prahy už měl přidělený od města byt, na poslední chvíli si ale převzetí ordinace rozmyslel. „Další lékař z Plzně byl před podpisem smlouvy, tomu jsme nabídli stavební parcelu, také si to ale na poslední chvíli rozmyslel,“ líčí Horák s tím, že s hledáním praktika město neustane. „Pokud přijde dobrý doktor, lidé se vrátí,“ myslí si. Doplnil, že Všeobecná zdravotní pojišťovna na místo vypsala výběrové řízení.